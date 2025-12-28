עוצמה יהודית מקדמת את "חוק המואזין"; וכיצד יצביעו החרדים?

יו"ר הוועדה לביטחון לאומי ח"ר צביקה פוגל (עוצמה יהודית) יזם הצעת חוק למניעת רעש בלתי סביר של המואזין, בגיבוי מדיניות האכיפה שמוביל השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר.

לפי ההצעה, לא תוקם ולא תופעל מערכת כריזה במסגד ללא היתר. מתן ההיתר ייבחן לפי עוצמת הרעש, אמצעים להפחתתו, מיקום המסגד, קרבתו לאזורי מגורים והשפעת הרעש על התושבים. במקרה של הפרת הכללים, שוטר יוכל לדרוש הפסקה מיידית, ואם ההפרה נמשכת, להחרים את מערכת הכריזה.

בנוסף, ייקבעו קנסות מרתיעים: הפעלה או הקמה ללא היתר: 50,000 ש"ח, הפעלה בניגוד לתנאי ההיתר: 10,000 ש"ח. הקנסות יועברו לקרן החילוט.

בניגוד להצעות חוק קודמות שהוגשו בנושא, אשר התמקדו בהגבלת שעות הפעלת מערכות כריזה בלבד ואפשרו חריגים רחבים עם אכיפה מוגבלת, הצעת החוק הנוכחית קובעת מנגנון רישוי ופיקוח מסודר, מטילה אחריות אישית ברורה על הגורם המפעיל ומחזקת באופן משמעותי את סמכויות האכיפה והענישה. כמו כן, נקבע מנגנון ייעודי להחזרת כספי האכיפה לטובת פרויקטים ציבוריים.

בדברי ההסבר נכתב: "רעש הוא מפגע בריאותי, וכי למרות מבצעי אכיפה שנערכו בעבר, אין כיום חוק המספק כלים מספקים להתמודדות עם התופעה. לפיכך מוצעת הסדרה ברורה הכוללת איסור כברירת מחדל, היתר מפורש, מינוי אחראי להפעלה וקנסות משמעותיים. הצעת החוק מבקשת להחזיר שקט ואיכות חיים לתושבים, תוך אכיפה אפקטיבית וברורה".

כזכור, בעבר חברי הכנסת החרדים הצביעו נגד "חוק המואזין" והביאו להפלתו, וזאת כחלק משיתוף הפעולה עם חברי הכנסת הערבים.

כעת, אחרי שהח"כים הערבים הודיעו כי יצביעו נגד "חוק הגיוס", חוק שחשוב לחרדים, מבחינת הח"כים החרדים נשקלת האפשרות לתמוך בחוק המואזין החדש.

השר לביטחון לאומי, ח"כ איתמר בן גביר, אומר כי "במקומות רבים רעש המואזין הוא רעש בלתי סביר אשר פוגע באיכות החיים ובבריאות התושבים זוהי תופעה שאי אפשר להשלים איתה. משטרת ישראל תפעל בנחישות לאכיפה, והצעת החוק נותנת לה את הכלים החסרים".

יו"ר הוועדה לביטחון לאומי, ח"כ צביקה פוגל, אומר כי "המואזין בעוצמות חריגות היא לא עניין דתי, זו פגיעה בבריאות הציבור ובאיכות חייו. לא ייתכן שתושבים ימשיכו לסבול מהפרות חוק שיטתיות. לשם כך הגשתי את הצעת החוק, כדי לאפשר טיפול חד, ברור ונחוש בתופעה".