דרמה פוליטית ומשפטית בליכוד: בית המשפט המחוזי בתל אביב, בראשות השופט יעקב שקד, דחה לפני זמן קצר (שני) את תביעתו של חבר הכנסת עפיף אמין עבד נגד בית הדין העליון של הליכוד.

משמעות הפסיקה היא שחברי כנסת ושרים, מכהנים או לשעבר, לא יוכלו להתמודד על משבצות המחוזות בפריימריז הקרובים של המפלגה – צעד שנחשב למנוגד לרצונו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, שביקש לפתוח את המחוזות לבכירים.

הפרשה החלה ב-27 ביולי 2026, כאשר נערכה בוועידת הליכוד הצבעה על תיקון לתקנון הבחירות המקדימות. במסגרת ההצבעה, אושרה האפשרות לשרים וחברי כנסת מכהנים ולשעבר להתמודד במחוזות ברוב זעום.

פגמים חמורים בהליך ההצבעה

בעקבות תוצאות אלו, הוגשו שורת עתירות לבית הדין העליון של הליכוד. בית הדין החליט לבטל את החלטת הוועידה, בנימוק שהיא פוגעת בעקרון השוויון כלפי מתמודדים חדשים, שעבורם המחוזות משמשים "שמורת טבע" ו"חממה". בנוסף, בית הדין ציין שורת פגמים חמורים בספירה ובטוהר הבחירות.

בפסק דינו, מתח השופט שקד ביקורת על נימוקי בית הדין המפלגתי בסוגיית השוויון. השופט קבע כי החלטה על התמודדות ח"כים במחוזות היא עניין של מדיניות התנועה, הנתונה לשיקול דעת חברי ועידת הליכוד. הוא הבהיר כי התערבות בית הדין במדיניות שנקבעה על ידי הבוחרים חורגת מסמכותו.

למרות זאת, השופט החליט שלא להתערב בתוצאה הסופית של בית הדין, בשל הכשלים והפגמים החמורים שנפלו בהליך ההצבעה עצמו. בין הפגמים המרכזיים שצוינו: