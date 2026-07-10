"מה אנחנו, יש עתיד?" | הקרב על הפריימריז בליכוד מתלהט

ועדת החוקה של הליכוד סיימה אמש ישיבה סוערת שנמשכה למעלה משעה וחצי בחדר סיעת הליכוד בכנסת, במהלכה נדונו השינויים האפשריים בשיטת הפריימריז לקראת הבחירות הקרובות. הישיבה התקיימה למרות בקשת ראש הממשלה בנימין נתניהו לדחות את הדיון ליום ראשון.

יו״ר מרכז הליכוד ויו״ר הוועדה, השר חיים כץ, הבהיר כי הוועדה תתכנס כמתוכנן. בתום הישיבה הודיע כץ כי מדובר בישיבה מקדימה לקראת ישיבת ההמשך ביום ראשון, שתתקיים בנוכחות נתניהו ותכריע בנושא.

בישיבה השתתפו השר חיים כץ, מנכ״ל הליכוד דוד שרן, עו״ד אילן בומבך ויו״ר הקואליציה ויו״ר סיעת הליכוד ח״כ אופיר כץ. ח״כ דוד ביטן, שהיה צפוי להציג הצעה מקבילה, לא הגיע לדיון.

במהלך הישיבה הוצגו ונדונו הצעות שונות להוראת שעה לשינוי שיטת הפריימריז, המחוזות והשריונים. ההצעות צפויות לעלות להצבעה בישיבת ההמשך ביום ראשון, כאשר פרטי המיקום והשעה יימסרו יחד עם הזימון הרשמי.

מאבק על מספר השריונים

ל״כיכר השבת״ נודע כי ח״כ דוד ביטן, שנעדר מהישיבה, היה צפוי להציג הצעה מקבילה לזו של נתניהו. על פי ההצעה, יינתנו ארבעה שריונים בלבד - זאת מול הצעת ראש הממשלה לאפשר עשרה שריונים.

בקרב חברי כנסת בליכוד נשמעת ביקורת חריפה על הכוונה להרחיב משמעותית את מספר השריונים. אחד מחברי הכנסת אמר ל״כיכר השבת״ בביקורת גלויה: ״מה אנחנו, יש עתיד? חייבים לתת לאנשים הזדמנות להיבחר״.