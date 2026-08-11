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דרמה לילית בליכוד: ראש הממשלה נתניהו הודיע שישריין את השרים ישראל כ"ץ, גדעון סער וחיים כ"ץ

מזכירות הליכוד תתבקש לאשר שריונים לשר החוץ גדעון סער, שר הביטחון ישראל כ"ץ ויו"ר המרכז חיים כץ • ההודעה פורסמה לאחר חצות | מלבד המשוריינים של ראש הממשלה (פוליטי מדיני)

5תגובות
נתניהו וכ"ץ (צילום: דוברות ראש הממשלה | נטע דבח, משרד הביטחון)

דרמה לילית בליכוד: לאחר השעה 01:00 בלילה פרסמה מפלגת השלטון הודעה בה נמסר כי מזכירות הליכוד תתבקש לאשר במקביל לשריוני ראש הממשלה, גם את הצבתם של שר החוץ גדעון סער, שר הביטחון ויו"ר מרכז המפלגה השר חיים כץ ברשימת הליכוד.

ההודעה מגיעה שעות ספורות לאחר שהמפלגה הודיעה על הצטרפותו של איש העסקים אורן דוברונסקי כמשוריין הראשון של ראש הממשלה במקום ה-11 ברשימה. דוברונסקי, מייסד רשת מסעדות החומוס בעמק הסיליקון ומוכר מתוכנית "הכרישים", צפוי להוביל את נושא הבינה המלאכותית במשק לאחר הבחירות.

בהודעת הליכוד נמסר כי "בית הדין של התנועה קבע בשבוע שעבר כי יש לשריין את שר הביטחון, שממילא היה צפוי להגיע לצמרת הרשימה, על מנת לאפשר לו לעסוק בצרכי הביטחון ולא לעסוק בפוליטיקה בעת הזו".

לגבי השריונים הנוספים הובהר: "סער ישובץ במסגרת הסכם האיחוד עם מפלגתו עם תנועת הליכוד, וכץ בשל תפקידו כיו"ר מרכז המפלגה".

גורמים בליכוד טענו הבוקר כי ישראל כ"ץ ישוריין בחמישייה השנייה של המפלגה, בעוד חיים כץ ישוריין עד המקום ה-18 ברשימה. השריונים מגיעים מלבד שמונה השריונים שקיבל ראש הממשלה עד המקום ה-30, הממוקמים במקומות 3, 5, 9, 11, 15, 18, 26 ו-29.
בנימין נתניהוהליכודישראל כץבחירות 2026

5 תגובות

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4
רק אשכנזים?
עקיבא יוסף
הציבור החרדי הוא גזעני וכל דבר נמדד אצלו ב אשכנזי -ספרדי . ולמעשה כולנו יהודים
חרדי
3
ממה שאני קורא במקומות אחרים השריונים הם על חשבון מכסת השריונים שאושרה לרה"מ למעט אולי השריון של ישראל כ"ץ שהוא בנוסף להם. ומאחר שהיה ברור שסער וחיים כ"ץ ישוריינו הדרמה לא כ"כ גדולה.
שלמה
2
שר ביטחון...... ליצן ביטחון. מטייל ומוציא סרטונים מגוחכים ומתעסק בשטויות, שיתמודד כמו כולם ויראה באמת מה הוא שווה ומועיל בכנסת
שלמה

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