דרמה לילית בליכוד: לאחר השעה 01:00 בלילה פרסמה מפלגת השלטון הודעה בה נמסר כי מזכירות הליכוד תתבקש לאשר במקביל לשריוני ראש הממשלה, גם את הצבתם של שר החוץ גדעון סער, שר הביטחון ישראל כ"ץ ויו"ר מרכז המפלגה השר חיים כץ ברשימת הליכוד.

ההודעה מגיעה שעות ספורות לאחר שהמפלגה הודיעה על הצטרפותו של איש העסקים אורן דוברונסקי כמשוריין הראשון של ראש הממשלה במקום ה-11 ברשימה. דוברונסקי, מייסד רשת מסעדות החומוס בעמק הסיליקון ומוכר מתוכנית "הכרישים", צפוי להוביל את נושא הבינה המלאכותית במשק לאחר הבחירות.

בהודעת הליכוד נמסר כי "בית הדין של התנועה קבע בשבוע שעבר כי יש לשריין את שר הביטחון, שממילא היה צפוי להגיע לצמרת הרשימה, על מנת לאפשר לו לעסוק בצרכי הביטחון ולא לעסוק בפוליטיקה בעת הזו".

לגבי השריונים הנוספים הובהר: "סער ישובץ במסגרת הסכם האיחוד עם מפלגתו עם תנועת הליכוד, וכץ בשל תפקידו כיו"ר מרכז המפלגה".

גורמים בליכוד טענו הבוקר כי ישראל כ"ץ ישוריין בחמישייה השנייה של המפלגה, בעוד חיים כץ ישוריין עד המקום ה-18 ברשימה. השריונים מגיעים מלבד שמונה השריונים שקיבל ראש הממשלה בנימין נתניהו עד המקום ה-30, הממוקמים במקומות 3, 5, 9, 11, 15, 18, 26 ו-29.