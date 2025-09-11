אחרי שנפגש עם משפחות חטופים: הציוץ בעברית של נשיא צרפת מקרון

נשיא צרפת עמנואל מקרון צייץ היום (חמישי) בעברית בחשבון שלו ברשת X כי "איננו שוכחים את נמרוד כהן, אביתר דוד, גיא גלבוע דלאל, גיא אילוז, ואף לא אחד מן החטופים שעדיין מוחזקים בידי חמאס בתנאים בלתי־אנושיים".

נשיא צרפת הוסיף, כיממה אחרי פגישתו עם נציגי המשפחות, כי "צרפת מוסיפה לפעול ללא לאות לשחרורם המיידי. זו מחויבות ראשונה במעלה".

הפגישה נערכה אתמול ומטרתה הייתה להציג בפני מקרון את הדרישה הברורה של המשפחות - בכל מהלך או דיון הנוגע ל״יום שאחרי״, יקיריהם יעמדו ראשונים לנגד עיניו.

במהלך הפגישה, כך נמסר, המשפחות תיארו את המצב הקשה של החטופים בשבי, העדויות הקשות שהגיעו משורדי השבי והסרטונים שפורסמו בשבועות האחרונים. לצד סבל המשפחות בתקופה זו.

"אנו דורשים ממקבלי ההחלטות בארץ ובעולם - שום פרק חדש לא יפתח במזרח התיכון ללא השבת כל 48 החטופים והחטופה, החיים לשיקום והחללים לקבורה ראויה באדמת ישראל. זוהי החובה המוסרית והעליונה ביותר", אמרו נציגי המשפחות.

במטה המשפחות מסרו כי נשיא צרפת הבטיח שמאז ה-7 באוקטובר החטופים הם חלק בלתי נפרד מסדר יומו ונמצאים לנגד עיניו. הוא הבטיח שגם כעת הוא מודע לחשיבות העליונה של שחרורם בכל הנוגע לסיום המלחמה.

מקרון הודה למשלחת מטה משפחות החטופים, שהגיעה לפריז ימים ספורים לפני מהלך חשוב בעצרת האו"ם. המשפחות הזכירו לו את המימד האנושי החשוב הקשור לגורלם של 48 החטופים והחטופה שנותרו בגיהנום.

מקרון הבטיח שיישא את דברי המשפחות בדרכו לניו יורק, וכי הוא מקווה שהמלחמה תסתיים בקרוב וכל החטופים יחזרו הביתה. נשיא צרפת הודה למטה משפחות החטופים על הפעילות. ביציאה מארמון האליזה, חיכו תומכים רבים במשפחות החטופים מהקהילה היהודית.

הפגישה מתרחשת כשברקע מרחפת מתיחות מסוימת בין מקרון וממשלו ובין הממשל בישראל, לאור ההכרזה של מקרון כי יכיר במדינה פלסטינית בעצרת האו"ם. לאחרונה דווח אף בכאן חדשות כי מקרון ביקש להגיע לביקור בישראל - אולם סורב.