שלושה ימים בלבד לפני הפריימריז בליכוד, והמפלגה מתמודדת עם גל פרישות שמדאיג את הנהגתה. הבוקר (שישי) הודיעה ח"כ צגה מלקו על פרישתה מההתמודדות, בטענה כי "המתכונת הנוכחית של הפריימריז לא מאפשרת לח"כים המכהנים להתברג במקום ריאלי".

מלקו, בת 58, שוריינה על ידי ראש הממשלה נתניהו במקום ה-37 ברשימת הליכוד לפני הבחירות האחרונות, כנציגת המגזר האתיופי. כעת, עם פרישתה, נותר המגזר האתיופי - המוערך בכשלושה מנדטים - ללא ייצוג ברשימת הליכוד.

מלקו מצטרפת לרשימה הולכת ומתארכת של מאוכזבי הליכוד: ח"כ אליהו רביבו ומשה פסל פרשו גם הם מההתמודדות בימים האחרונים. תרחיש זה מדאיג במיוחד את ראש הממשלה נתניהו, שחושש מסיכון פוליטי שעלול לנבוע מח"כים מכהנים שיישארו בכנסת עד הבחירות ללא עתיד פוליטי ברור.

בליכוד חוששים כעת ממצב שבו המפלגה תאבד מנדטים של ישראלים יוצאי אתיופיה, ועשויים לפעול בשבועות הקרובים למצוא פתרון - בדמות שריון של נציג מהקהילה האתיופית. עם זאת, מלקו עצמה לא הצליחה לגייס קולות משמעותיים של מצביעי ליכוד בפעם הקודמת, ולמרות שניסתה להשיג שריון מנתניהו גם הפעם, היא לא צפויה לקבל אותו.

תמנו שטה - הקונטרה שעלולה להעביר מנדטים לגוש השינוי

מי שנחשבת לקונטרה של מלקו היא ח"כ פנינה תמנו שטה, הדמות הפופולרית ביותר בקרב יוצאי אתיופיה. המשמעות של היעדר ייצוג אתיופי בליכוד קריטית במיוחד לאנשי גוש השינוי, משום שמסורתית יוצאי אתיופיה נוטים לימין, אך לא פעם השתכנעו להצביע לרשימת כחול לבן בזכות תמנו שטה.

ההערכות הן שתמנו שטה שווה עשרות אלפי קולות - בין מנדט למנדט וחצי שהיא מביאה מהקהילה - ויכולה להעביר קולות מגוש הימין לגוש השינוי. בחודשים האחרונים פנו בכירים בליכוד, לצד חברי מרכז וחברי מועצה בני הקהילה, לבכירים במפלגה וללשכת ראש הממשלה בדרישה לשריין את תמנו שטה.

תמנו שטה קיבלה הצעות גם באופן אישי מהליכוד, אך שללה את האפשרות על הסף. בינתיים, היא נשארת עם גנץ, ואם מפלגתו לא תצליח לעבור את אחוז החסימה, המגזר האתיופי עלול להישאר ללא אף נציג בכנסת הבאה - זאת לאחר שגם ח"כ משה סולומון הודיע על פרישה מהחיים הפוליטיים.