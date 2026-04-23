כיכר השבת
"אשאר כמה שצריך"

השר מיקי זוהר הגיע שוב לחקירה במשטרה בנוגע לפרשת השחיתות

שר התרבות והספורט מיקי זוהר הגיע הבוקר לחקירה נוספת במשטרה • הודיע לחוקרים שיישאר כמה זמן שדרוש כדי להשיב על כל השאלות | החקירה בפרשת 'יד לוחצת יד'

השר מיקי זוהר בריאיון באולפן 'כיכר'

שר התרבות והספורט מיקי זוהר הגיע הבוקר (חמישי) פעם נוספת לחקירה במשטרה, במסגרת פרשת השחיתות בהסתדרות המכונה "יד לוחצת יד". זוהי החקירה השנייה של השר בפרשה, לאחר שבחקירה הראשונה נחקר במשך 11 שעות רצופות.

על פי ההודעה מלשכת השר, זוהר הבהיר לחוקרים כי "מצידו גם הפעם הוא יישאר לכמה זמן שדרוש כדי להשיב על הכל ולהבהיר היטב שעיסוק פוליטי הוא לא עבירה פלילית".

החקירה מתנהלת ביחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) בלהב 433, בחשד לעבירות שוחד, מרמה והפרת אמונים. החקירה נגד השר התאפשרה לאחר שהיועצת המשפטית לממשלה אישרה בתחילת השנה את הפיכת החקירה נגדו לגלויה ואת זימונו לחקירה תחת אזהרה.

כזכור, בחקירה הראשונה שנמשכה 11 שעות, השר זוהר מסר בסיומה כי "עניתי לכל השאלות שנשאלתי, שלצערי הרב כולן היו סביב סוגיות פוליטיות טהורות". לדבריו, הוא ניצל את ההזדמנות "כדי להסביר בהרחבה לחוקרים כיצד פועלת הפוליטיקה הישראלית מאז ומעולם".

השר מיקי זוהר מספר על החקירה
השר מיקי זוהר מספר על החקירה
השר מיקי זוהר מספר על החקירה

פרשת "יד לוחצת יד" - חקירה נרחבת

פרשת השחיתות בהסתדרות, המכונה "יד לוחצת יד", עוסקת בחשדות למנגנון שיטתי של הטבות וקבלת דבר במרמה. במשטרה בודקים חשדות לפיהם גורמים פוליטיים היו מעורבים בקידום אינטרסים עסקיים ומינויי מקורבים תמורת הטבות פוליטיות וכלכליות.

במסגרת החקירה הרחבה, יותר מ-300 חשודים נחקרו, אלפי מסמכים נתפסו וכ-130 אמצעי מדיה נסרקו. בין החשודים המרכזיים בפרשה - יו"ר ההסתדרות ארנון בר-דוד ואשתו, שמרצים מעצר בית.

ארנון בר דוד, יו"ר ההסתדרות שנעצר (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)

השר זוהר טען בעבר כי "כל ניסיון לקשור אותי למה שמכונה 'פרשת ההסתדרות' - לא יצלח וכמובן שאין לי כל קשר לסיפור". לדבריו, קשרי חברות עם מעורבים בפרשה אינם מהווים בסיס לחשד פלילי.

