השר מיקי זוהר הגיע שוב לחקירה במשטרה בנוגע לפרשת השחיתות

שר התרבות והספורט מיקי זוהר הגיע הבוקר (חמישי) פעם נוספת לחקירה במשטרה, במסגרת פרשת השחיתות בהסתדרות המכונה "יד לוחצת יד". זוהי החקירה השנייה של השר בפרשה, לאחר שבחקירה הראשונה נחקר במשך 11 שעות רצופות.

על פי ההודעה מלשכת השר, זוהר הבהיר לחוקרים כי "מצידו גם הפעם הוא יישאר לכמה זמן שדרוש כדי להשיב על הכל ולהבהיר היטב שעיסוק פוליטי הוא לא עבירה פלילית".

החקירה מתנהלת ביחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) בלהב 433, בחשד לעבירות שוחד, מרמה והפרת אמונים. החקירה נגד השר התאפשרה לאחר שהיועצת המשפטית לממשלה אישרה בתחילת השנה את הפיכת החקירה נגדו לגלויה ואת זימונו לחקירה תחת אזהרה.

כזכור, בחקירה הראשונה שנמשכה 11 שעות, השר זוהר מסר בסיומה כי "עניתי לכל השאלות שנשאלתי, שלצערי הרב כולן היו סביב סוגיות פוליטיות טהורות". לדבריו, הוא ניצל את ההזדמנות "כדי להסביר בהרחבה לחוקרים כיצד פועלת הפוליטיקה הישראלית מאז ומעולם".