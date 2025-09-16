נציבות שירות המדינה אישרה אמש (שני) את מינויו של צחי ברוורמן, ראש הסגל של ראש הממשלה בנימין נתניהו, לשגריר ישראל בבריטניה. מדובר באחד המינויים הבולטים ביותר בזירה הדיפלומטית של ישראל, לאור החשיבות שמייחסת ירושלים ליחסים עם לונדון, אך ההחלטה עדיין דורשת את אישור הממשלה.

ברוורמן (58), שימש בעבר מזכיר הממשלה ונחשב לאחד האנשים הקרובים ביותר לנתניהו. הקשר ההדוק ביניהם, הנמשך לאורך שנים, מלווה את הקריירה הציבורית שלו ומחזק את ההערכה כי מדובר במינוי אישי ובעל משמעות פוליטית, לא פחות מאשר מקצועית.

רקע רגיש

שמו של ברוורמן עלה לכותרות גם בהקשרים מורכבים יותר: לאחר מתקפת הטרור ב־7 באוקטובר הוא נחקר בחשד שניסה לשנות את מועדי השיחות בין נתניהו לבין מזכירו הצבאי דאז, אלוף אבי גיל, בשעות הקריטיות של אותו בוקר. אמנם לא ננקטו נגדו צעדים פליליים, אך עצם החקירה מעמידה את המינוי הנוכחי באור ציבורי רגיש.

המשמעות הדיפלומטית

לונדון נחשבת זה שנים יעד דיפלומטי יוקרתי ביותר עבור ישראל, לצד וושינגטון ופריז. השגריר בבריטניה נדרש לנהל קשרים מדיניים עם אחת המדינות החשובות בזירה האירופית והבינלאומית, לייצג את ישראל מול ממשלה המובילה את מדיניות החוץ של האיחוד האירופי בפועל, וגם להתמודד עם דעת קהל בריטית לא אחת ביקורתית כלפי ישראל.

ביקורת ותגובות

כבר עם פרסום דבר המינוי, גורמים פוליטיים וקהילתיים בלונדון החלו להעלות תהיות בנוגע לרקע הפוליטי של ברוורמן ולמעורבותו הקרובה בלשכת ראש הממשלה. מבקריו טוענים כי מדובר במינוי "פוליטי מובהק" שמטרתו להציב איש אמון של נתניהו באחת מעמדות המפתח בזירה הבינלאומית. מנגד, תומכיו מציינים את ניסיונו הניהולי רב השנים ואת היכרותו המעמיקה עם תהליכי קבלת ההחלטות בירושלים.

ברוורמן שצמוד לראש הממשלה כבר שנים רבות, יחליף את סגנית השרה לשעבר מטעם הליכוד ציפי חוטובלי ויכהן כשגריר ישראל בלונדון.

השגרירה הנוכחית חוטובלי, תסיים את כהונתה הארוכה בבירת הממלכה המאוחדת אחרי החגים, ואז צפוי ברוורמן להחליף אותה וחוטובלי תחזור ארצה עם משפחתה, אחרי חמש שנים.