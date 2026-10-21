( Jonathan Sahul/Flash90 )

ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם היום (רביעי) ציוץ חריף נגד יו"ר מפלגת "עמך ישראל" עופר וינטר, בו קרא לו לפרוש מהמירוץ לכנסת. "עופר וינטר, אתה לא עובר את אחוז החסימה בכל הסקרים", כתב נתניהו בציוץ. "אתה הבטחת לגלות אחריות ולפרוש מהמירוץ אם תסכן את הימין. תפרוש עכשיו כדי שנציל את הימין ונמנע ממשלת שמאל מסוכנת של איזנקוט, יאיר גולן, ליברמן ובנט".

הציוץ מגיע על רקע מאמצים נמרצים של נתניהו ושר האוצר בצלאל סמוטריץ' למנוע בזבוז קולות בגוש הימין. כידוע, בימים האחרונים התעצמו הלחצים על המפלגות הקטנות שאינן צפויות לעבור את אחוז החסימה לפרוש מהמירוץ. הציוץ של נתניהו מתפרסם שעות ספורות לאחר שסמוטריץ' הציע לוינטר הצעה דרמטית: לפרוש מהמירוץ תמורת תפקיד שר במשרד הביטחון ממכסת מפלגת הציונות הדתית. סמוטריץ' הציע לוינטר סמכויות מלאות להקמת מנהלת הגירה מרצון מעזה ומנהלת לגיוס ושילוב חרדים. "עופר אחי, אתה איש טוב. מנהיג ערכי, ומפקד אמיץ ועתיר זכויות", מסר סמוטריץ' בהצהרתו. "אבל הקולות שישרפו מתחת לאחוז החסימה יעשו ההבדל בין ניצחון להפסד בבחירות". המתקפה על וינטר התחזקה לאחר שהוא עצמו הודה בריאיון לערוץ 12 כי ייתכן שעשה טעות כשהכריז בתחילת הקמפיין שימליץ רק על בנימין נתניהו. "לפעמים אני שוקל אם זה נכון או לא נכון אבל זה לא רלוונטי", אמר וינטר. "יכול להיות שזה היה לא בטוח נכון להגיד בהתחלה". ההתבטאות עוררה תגובה חריפה מצד מפלגת הליכוד, שפרסמה הודעה בה נטען כי "וינטר חושף את האמת".

( צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )

נתניהו וסמוטריץ' נפגשו אתמול עם רבו של וינטר, הרב אלי סדן, בניסיון לשכנעו כי על וינטר לפרוש מן המירוץ. לפי דיווחים, בפגישה הוצגו לרב סדן סקרי עומק המוכיחים כי אין לוינטר כל סיכוי לעבור את אחוז החסימה. עוד פירט נתניהו את הנושאים המדיניים שיש על הפרק, תוך הדגשת החשיבות לממשלת ימין מוצקה.

וינטר הגיב בסרטון זועם: "נתניהו, שמעתי שאתה וסמוטריץ' בדרך לרב אלי סדן כדי להפעיל עליי לחץ לפרוש. חבר'ה, תפנימו. עם ישראל רוצה פוליטיקה אחרת. עם ישראל מאס בקמפיין המכוער הזה". הוא הוסיף: "אני לא הולך לשום מקום. אני נשאר עד הסוף".

המאמצים למנוע בזבוז קולות בגוש הימין מתרחשים על רקע פרישתו של בני גנץ מהמירוץ לכנסת. גנץ הודיע אתמול כי מסיר את מועמדותו, תוך שהוא מציין: "לצערי, בעת הזו לא הצלחתי לשכנע בדרכנו מספיק מהעם, והאחריות היא שלי". פרישת גנץ מעניקה לגוש השמאל יתרון כשהוא בונה את כוחו על מפלגות שכולן עוברות את אחוז החסימה.

בימים האחרונים התעצמו גם הלחצים על מפלגות קטנות נוספות בגוש הימין. סגן ראש המועצה האזורית שומרון, דוידי בן ציון, הודיע על פרישתו ממפלגת "עמך ישראל". "הנחתי שנהיה בקלות במקום הרבה יותר גבוה, מהסיבה שלא הערכתי כנראה את הקמפיין שהופעל נגדנו", מסר בן ציון בראיון לתוכנית "כאן הלילה" ברשת ב'.

הליכוד הוציא גם הודעה חריפה נגד השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, בה האשים אותו בשימוש בעמוד התעמולה הפרטי שלו באינסטגרם, "פוש", כדי לתקוף את ראש הממשלה בשקרים. "בן גביר יורה בתוך הנגמ"ש ומעליל שקרים בוטים נגד הליכוד וראש הממשלה", נכתב בהודעת הליכוד. "העמוד הזה עושה הכל כדי שגוש אייזנקוט, ליברמן, יאיר גולן והמפלגות ערביות ינצח".

המתיחות בימין מגיעה לשיאה שבוע בלבד לפני פתיחת הקלפיות. הסקרים האחרונים מצביעים על מאבק צמוד בין הגושים, כאשר כל קול שישרף מתחת לאחוז החסימה עלול להכריע את התוצאה. נתניהו וסמוטריץ' מנסים למנוע חזרה על תרחיש בחירות 1992, כאשר פיצול המחנה הלאומי הוביל לעליית ממשלת שמאל.