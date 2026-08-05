איתמר בן גביר ( צילום: חיים גולדברג, פלאש 90 )

ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיש היום (רביעי) את תשובתו המעודכנת והמפורטת לבית המשפט העליון, במסגרת הדיונים בעתירות הדורשות להורות על הדחתו של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר מתפקידו. בתשובתו הבהיר נתניהו באופן שאינו משתמע לשני פנים כי אין בכוונתו לפטר את השר בן גביר, וכי עצם הדרישה להדיח שר מכהן משיקולים אלו הינה סוגיה "לא שפיטה" שאינה מסורה לשיקול דעתו של בית המשפט.

ראש הממשלה תקף בחריפות את עמדת היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, וזלזל בטענות שהציגה בדבר התערבות פסולה כביכול של בן גביר בעבודת המשטרה, כשהוא מגדיר את המקרים המוזכרים בעתירות כ"גרגירים" בלבד, אותם מנסה המערכת המשפטית לנפח באופן מלאכותי. תגובת ראש הממשלה מגיעה לאחר שרק בחודש שעבר עדכנה היועצת המשפטית לממשלה את בג"ץ כי כלל הניסיונות לקיים הידברות עם השר בן גביר או לגבש עמו נהלים מוסכמים לעבודה מול פיקוד המשטרה כשלים לחלוטין. בהודעתה הזהירה היועמ"שית את בית המשפט כי השר ממשיך להערכתה להתערב באופן עקבי ופסול בעניינים מבצעיים של המשטרה, תוך חריגה מסמכותו והפרה של הנחיות משפטיות. אולם נתניהו הבהיר בתשובתו כי הטענות הללו אינן מקובלות עליו, וכי גם לאחר שבחן את הדברים לעומקם וקיבל התייחסות מפורטת מהשר בן גביר עצמו, עמדתו נותרה איתנה ויציבה.

( צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )

במסמך הרשמי שהוגש מטעם ראש הממשלה נכתב באופן חד-משמעי: "לאחר שראש הממשלה שקל את הדברים ואף לאחר קבלת התייחסות מפורטת מן השר ביחס לאותם האירועים המוזכרים בעתירות, בתשובת היועצת לצו על תנאי ובהודעת העדכון, אין שינוי בעמדת ראש הממשלה שמינויו של השר בן גביר בתור השר לביטחון לאומי נעשה כדין וכי לא עומדת כל עילה להדחתו המנהלית או השיפוטית".

ראש הממשלה לא הסתפק בעצם הדחיה של הדרישה להדחה, אלא מתח ביקורת גלויה וחסרת תקדים על אופן ניהול ההליך המשפטי בידי היועצת המשפטית לממשלה וצוותה. נתניהו טען כי הייעוץ המשפטי מנסה לייצר יש מאין תשתית עובדתית נגד השר, תוך שימוש בטענות חלקיות ושוליים. "ניכר שבעמדת הייעוץ המשפטי, המתפתחת ממסמך למסמך, קיים ניסיון לתת נפח לתשתית העובדתית, תוך ניפוח האירועים ואזכור אירועים שונים שלכאורה לא עולה כל קשר בינם לבין עילה אמיתית להדחתו של שר מכהן", צוין בתגובת ראש הממשלה.

בהמשך המסמך המשיך נתניהו לפרק את הטיעונים שהציגה היועמ"שית, תוך שהוא מאשים אותה בהכללת טענות מעורפלות שאינן מבוססות על ראיות ממשיות: "בכתבי הטענות וכן בהודעת עדכון זו, דואגת היועצת להכליל סייגים כלליים, בלתי מבוססים וחסרי כל רלוונטיות, שמהם עולה לכאורה כאילו קיימים מקרים רבים 'מתחת לפני השטח' שאינם בידיעתה. מדובר בניסיון נוסף 'לעבות' את התמונה העובדתית הלוקה בחסר, להפוך את אותם 'גרגירים' לכדי 'צבר', לכאורה, והכול על בסיס ראייתי רעוע, ללא סימוכין, ולעיתים אף ללא כל פירוט מינימלי".

לצד המתקפה של ראש הממשלה על הייעוץ המשפטי, הגיב גם השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר בעצמו לדברים, כשהוא מעניק גיבוי מלא לתשובת נתניהו ומפנה אצבע מאשימה חריפה עוד יותר כלפי דרגי הפקידות המשפטית. בן גביר הגיב בסיפוק ואמר: "מברך את ראש הממשלה על התשובה הברורה ליועמ"שית העבריינית. לפקידי הדיפ סטייט אין שום סמכות להדיח שרים מתפקידם. אחרי הבחירות, נדיח אנחנו את פקידי הדיפ סטייט".