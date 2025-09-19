ישיבת הקבינט המדיני-ביטחוני אתמול התאפיינה במתח חריג בין ראש הממשלה בנימין נתניהו לשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר - כך חושף היום (שישי) מיכאל שמש ב'כאן חדשות'.

לפי הדיווח, נתניהו האשים את בן גביר בהדלפות מתוך הדיון וקבע כי ההכרעות בנושא ביקורי הצלב האדום בבתי הכלא הביטחוניים לא יתקבלו עוד בקבינט.

"ראיתי לפני הקבינט ותוך כדי הישיבה תדרוכים בערוץ 7, בישראל היום ובמקומות נוספים על מי בעד ומי נגד", אמר נתניהו. "אני לא מתנהל ככה. הסעיף הזה יורד מסדר היום – אקבל את ההחלטות בפורום אחר".

בן גביר הגיב בחדות: "אתה מדבר איתי על תדרוכים? אתם מתדרכים נגד הצבא, והצבא מתדרך נגדכם כל השבוע".

בישיבה התייחס נתניהו גם לפיגוע הקטלני שאירע יממה קודם לכן במעבר אלנבי, שבו נרצחו סא"ל (מיל') יצחק הרוש וסמל אורן הרשקו. ראש הממשלה הטיל את האחריות על ירדן והכריז על החמרת הנהלים במעבר.

"אני דורש שהנהגים יעברו מעכשיו דרך מגנומטרים ושהמשאיות יעברו בידוק יסודי", אמר. "זו הייתה אחריות של ירדן למנוע את הפיגוע – והיא לא עשתה זאת".