דיווח: נתניהו העביר את ישיבת הממשלה לבונקר, האם יש קשר לעדות במשפט?

ראש הממשלה בנימין נתניהו העביר את ישיבת הממשלה והקבינט אל בונקר ממוגן במקום שאינו ידוע לציבור, בעקבות איום ביטחוני מצד החות'ים. מקורות בסביבתו מוסרים כי ההחלטה גם קשורה לקרובתו של ראש הממשלה לעדותו הקרובה במשפטו, בעוד גורמי השב"כ סבורים כי האבטחה הקיימת מספקת (פוליטי, משפט)

נתניהו בעדותו (צילום: הדס פרוש/ פלאש 90)

ראש הממשלה התעקש להעביר את ישיבת הממשלה ואת דיון הקבינט שהתקיים שלשום אל בונקר ממוגן, במקום שאינו ידוע לציבור, חלופה למיקום המסורתי במשרד ראש הממשלה בירושלים, כך דווח הערב ב'הארץ'.

למרות היוזמה, חוות דעתם של אנשי המקצוע האמונים על אבטחתו, ביחידה לאבטחת אישים בשב"כ, ציינה כי אין בצעד זה צורך. לדברי הגורמים, המענה האבטחתי הקיים סביב ראש הממשלה ושר הביטחון ישראל כץ מספק בהחלט.

הסיבה הרשמית שמסרה לשכת נתניהו להעברת הישיבה אל "מקום שאינו ידוע" היא התגברות האיום הביטחוני מכיוונם של החות'ים, בעקבות ההתנקשות בבכירי ממשלתם בתימן בשבוע שעבר. לאורך סוף השבוע ננקטו אמצעי ביטחון מוגברים סביב נתניהו וכץ, אך בשב"כ הגיעו למסקנה כי אין צורך בפעולה יוצאת דופן מעבר לאבטחה השגרתית.

לפי דיווח של העיתונאי מיכאל האוזר-טוב, מקורות בסביבת ראש הממשלה קושרים את ההתעקשות על העברת מיקומה של הישיבה גם לקרבת העדות הצפויה של נתניהו במשפטו, שצפויה להתחדש בעוד שבוע. על פי המקורות, בימים אלו שוקל ראש הממשלה אם ומתי לפנות לבית המשפט בבקשה לבחינה מחודשת של סידורי האבטחה וקיום עדותו ב.

כפי שידוע, ביום שני הבא נתניהו אמור להתייצב להמשך עדותו בבית המשפט המחוזי בתל אביב – שנבחר כמקום מוגן, שמספק מענה אבטחתי מתאים לתקופה זו. הבחירה בבית המשפט נעשתה לאחר אירועי אוקטובר 2024, בהם תקף חיזבאללה את ביתו של ראש הממשלה באמצעות כטב"ם.

