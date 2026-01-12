כיכר השבת
נתניהו יוצא לטובת יועציו ותוקף: "סוחטים אותם בגללי, הם רוצים את הניידים שלהם"

לאחר שגם ראש הסגל שלו עוכב השבוע לחקירה, ראש הממשלה נתניהו, יוצא להגנת יועציו ועוזריו ובוחר לתקוף את מערכת אכיפת החוק: "מנסים לסחוט אותם בגללי, הם רוצים לראות מה יש להם בנייד" | צפו בדבריו (חדשות פוליטי)

דבריו המלאים של נתניהו | צפו (צילום: דוברות רה"מ)

ראש הממשלה , פרסם הערב (שני) סרטון מלשכתו, בוא הוא מדבר בשבח יועציו ונגד מערכת אכיפת החוק.

ראש הממשלה אתה מתרגש מכל החקירות? שאל אותו עוזרו וראש הממשלה השיב: "לא מתרגש, זה אותו מפעל, אותו ציד, זה פשוט בא כי הם לא מצליחים לנצח אותי בבחירות".

לדברי ראש הממשלה: "לכן הם מביאים אותי למשפט והכל קורס, אז הם הולכים לכל עוזר ועוזר שלי בתורו והם יודעים שאין שם כלום".

"הם", הוסיף ראש הממשלה: "רוצים להגיע לדבר אחד - לטלפון ואז לחפש אולי יש שם משהו מביך והם לא מוצאים והם עושים את זה פעם אחר פעם. מה שמעניין הוא שהציבור כבר לא קונה את זה".

כזכור וכפי שדווח אמש, חקירתו של ראש הסגל של ראש הממשלה בנימין נתניהו, צחי ברוורמן, הסתיימה לאחר כ-13 שעות. הוא נחקר בחשד לשיבוש הליכי חקירה בפרשת הדלפת המסמכים המסווגים. פלדשטיין עצמו נחקר גם כן, והמשטרה ערכה עימות בינו לבין ראש הסגל של נתניהו.

1
מגן עליהם עד שהם יתהפכו עליו. אחרי זה הוא יגיד שהם שקרנים וכו ע"ע פלדשטיין
חיים

