ראש הממשלה בנימין נתניהו, פרסם הערב (שני) סרטון מלשכתו, בוא הוא מדבר בשבח יועציו ונגד מערכת אכיפת החוק.

ראש הממשלה אתה מתרגש מכל החקירות? שאל אותו עוזרו וראש הממשלה השיב: "לא מתרגש, זה אותו מפעל, אותו ציד, זה פשוט בא כי הם לא מצליחים לנצח אותי בבחירות".

לדברי ראש הממשלה: "לכן הם מביאים אותי למשפט והכל קורס, אז הם הולכים לכל עוזר ועוזר שלי בתורו והם יודעים שאין שם כלום".

"הם", הוסיף ראש הממשלה: "רוצים להגיע לדבר אחד - לטלפון ואז לחפש אולי יש שם משהו מביך והם לא מוצאים והם עושים את זה פעם אחר פעם. מה שמעניין הוא שהציבור כבר לא קונה את זה".

כזכור וכפי שדווח אמש, חקירתו של ראש הסגל של ראש הממשלה בנימין נתניהו, צחי ברוורמן, הסתיימה לאחר כ-13 שעות. הוא נחקר בחשד לשיבוש הליכי חקירה בפרשת הדלפת המסמכים המסווגים. פלדשטיין עצמו נחקר גם כן, והמשטרה ערכה עימות בינו לבין ראש הסגל של נתניהו.