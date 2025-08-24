אתר החדשות האמריקני בלומברג פרסם בסוף השבוע כי ראש הממשלה בנימין נתניהו שלח את השר לנושאים אסטרטגיים, רון דרמר, לאיחוד האמירויות הערביות, בניסיון לייצב את היחסים שהתערערו עם ישראל בעקבות המלחמה בעזה והרחבת ההתנחלויות בגדה המערבית. כך מסרו גורמים המקורבים לנושא.

השר דרמר ביקר לפני כשבועיים באבו דאבי וקיים פגישות עם בכירים, בהם נשיא המדינה שייח' מוחמד בן זאיד. הביקור, שלא פורסם על ידי אף אחד מהצדדים, התקיים על רקע התרעות ביטחוניות מצד ישראל ומדינות מערביות, ביניהן ארצות הברית ובריטניה, בנוגע לאיומים אפשריים על אתרים המזוהים עם ישראל ועם הקהילה היהודית באמירויות.

משרד החוץ של איחוד האמירויות, לשכת ראש הממשלה ודוברו של דרמר סירבו להגיב לפניית בלומברג.

על פי מקורות, מטרת הביקור המרכזית הייתה עדכון הנהגת האמירויות על כוונת ישראל לכבוש את העיר עזה, מהלך שמוגדר כהסלמה במלחמה נגד חמאס. מוקדם יותר החודש הזהירו באמירויות כי צעד כזה "יכול להוביל להשלכות קטסטרופליות".

בשבוע שעבר פורסם בכאן חדשות כי משלחת ישראלית בכירה בראשות דרמר קיימה ביקור חשאי והידברות עם בכירים באמירויות, ודנה במצב ברצועת עזה, סוגיות ביטחוניות וקשרי מדינה–מדינה.

בתוך כך, השליח האמריקני טום ברק הגיע היום (ראשון) לישראל ונועד עם ראש הממשלה בנימין נתניהו על רקע בקשת ממשל טראמפ להרגיע את התקיפות בלבנון ולדון במו״מ עם סוריה. לפי שלושה מקורות ישראלים ואמריקניים, ברק נפגש גם עם השר לעניינים אסטרטגיים רון דרמר, שר החוץ גדעון סער ושר הביטחון ישראל כ״ץ.

בכירים אמריקניים מציינים כי מטרת הביקור היא לקדם הסדרי ביטחון חדשים בין ישראל ללבנון ובין ישראל לסוריה, שלב ראשון במהלכים אפשריים לנורמליזציה עתידית של היחסים. עוד נמסר כי לאור המשך המלחמה בעזה, נדרשת ישראל להרגיע את המצב בגבולות ולהשיג הסכמות יציבות מול שכנותיה.

כזכור, בישיבת קבינט שעסקה בכיבוש עזה, השר רון דרמר – האחראי על הקשר עם ממשל טראמפ – קרא להצהיר כי ישראל לא תסכים לעסקה חלקית עם חמאס.

ראש המל"ל, צחי הנגבי, התנגד בתוקף והדגיש כי יש להיענות לכל הסכם שיחזיר חטופים. ראש הממשלה בנימין נתניהו הכריע נגד היוזמה להגביל את הדרישה רק לעסקה כוללת.

אמש (מוצ"ש) דיווחנו כי בעקבות התעקשות ראש הממשלה במהלך השיחות האחרונות לעסקה כוללת. החלו שיחות לתיאום מועד ומיקום המשא ומתן לאחר שנגרם משבר אמון בין המדינות המתווכות.

לפי ההערכות, המשלחת הישראלית תצא בימים הקרובים לשיחות, ייתכן שבמיקום חדש. הצוות שניהל את השיחות בדוחא בקטאר צפוי להוביל גם את השיחות על עסקה מלאה

.