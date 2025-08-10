בישיבת קבינט שעסקה בכיבוש עזה, השר רון דרמר – האחראי על הקשר עם ממשל טראמפ – קרא להצהיר כי ישראל לא תסכים לעסקה חלקית עם חמאס.

ראש המל"ל, צחי הנגבי, התנגד בתוקף והדגיש כי יש להיענות לכל הסכם שיחזיר חטופים. ראש הממשלה בנימין נתניהו הכריע נגד היוזמה.

לפי דיווח ב"ישראל היום", השר רון דרמר, אחד האנשים הקרובים ביותר לראש הממשלה ומי שמנהל את הקשרים האסטרטגיים עם ממשל טראמפ, הוא שעמד מאחורי ההמלצה לכלול בהחלטת הקבינט הצהרה חד-משמעית שלפיה ישראל לא תסכים לעסקה חלקית עם חמאס.

דרמר, האחראי גם על המגעים העקיפים מול חמאס, הציג את עמדתו בחלק הראשון של הישיבה, בשלב שבו הדרגים המקצועיים מוסרים סקירות על תחומי אחריותם. לדבריו, קיים חשש ממשי שעסקה חלקית – שתכלול הפסקת לחימה זמנית ולאחר מכן חידוש הקרבות – תימשך זמן רב מדי, עד שממשל טראמפ יאבד סבלנות ויבקש להפסיק את המלחמה לחלוטין.

כאשר נשאל על ידי אחד השרים כיצד תפעל ישראל אם חמאס יביע נכונות לעסקה חלקית, השיב דרמר בקצרה: "אין לנו זמן לזה"

גורמים מדיניים מציינים כי זו הפעם הראשונה שבה מובע בקבינט חשש פומבי מכך שוושינגטון תציב מגבלת זמן למהלכי ישראל בעזה.