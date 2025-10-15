כיכר השבת
לאחר שחרור החטופים החיים

רה"מ נתניהו מבהיר ומשגר איום: "התנאים ברורים, חמאס יתפרק מנשק או שתפרוץ מהומת אלוקים"

לאחר שחרור כל החטופים החיים, ראש הממשלה נתניהו מבהיר הלילה כי: "חמאס חייב להתפרק מנשקו. הוא חייב לוותר על הנשק בעזה או שתפרוץ מהומת אלוקים" | אמש הזהיר טראמפ: "נפרק את חמאס מנשקו, זה יהיה אלים, אני לא משחק משחקים" (מדיני)

רה"מ נתניהו (צילום: Marc Israel Sellem/POOL)

ראש הממשלה, , התייחס הלילה להסכם עם ארגון הטרור חמאס ושחרור כל ה החיים והדגיש כי על להתפרק מנשקו.

במהלך ריאיון לרשת CBS האמריקנית, הבהיר רה"מ נתניהו: "הסכמנו לתת לשלום הזדמנות, אבל התנאים של טראמפ היו ברורים, חמאס חייב להתפרק מנשקו. הוא חייב לוותר על הנשק בעזה או שתפרוץ מהומת אלוקים".

ראש הממשלה הבהיר שוב, במהלך הריאיון, והעביר מסר נוסף לחמאס: "הם יתפרקו מנשקם. זה יקרה במהירות - ואולי באלימות".

לדבריו: "אחרי שחמאס יוותר על נשקו אנחנו צריכים לוודא שאין מפעלי נשק בתוך עזה. לא יהיו הברחות. זה פירוז".

נתניהו הדגיש: "אני מקווה שנוכל לעשות זאת בדרכי שלום. אנחנו מוכנים לזה. מי שמפקפק בכך שיסתכל על הסכמי אברהם. יש לנו הזדמנות להרחיב אותם, להרחיב את השלום. זו המתנה הגדולה ביותר שנוכל להביא לעם ישראל ולאנשי העולם".

כזכור, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס אמש להתקדמות העסקה בעזה ולפירוק ארגון הטרור חמאס מנשקו - והבהיר כי הדבר יתרחש בטוב או ברע.

"אמרנו להם להתפרק מנשקם", אמר טראמפ לעיתונאים, "ואם הם לא יעשו זאת - אנחנו נדאג לכך שהם יתפרקו מנשקם".

הנשיא הוסיף, שבמקרה כזה, "זה יהיה מהיר ואלים". עוד אמר כי דיבר עם חמאס ואמר להם שהם יתפרקו, הם השיבו שכן.

הוא התייחס גם כן לאי החזרת כל גופות החטופים החללים ואמר כי חמאס טוען שאין בידיהם כל הגופות. "זה בעייתי מאוד", אמר טראמפ. "כי אנחנו רוצים בחזרה את כל הגופות".

