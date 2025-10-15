ראש הממשלה, בנימין נתניהו, התייחס הלילה להסכם עם ארגון הטרור חמאס ושחרור כל החטופים החיים והדגיש כי על חמאס להתפרק מנשקו.

במהלך ריאיון לרשת CBS האמריקנית, הבהיר רה"מ נתניהו: "הסכמנו לתת לשלום הזדמנות, אבל התנאים של טראמפ היו ברורים, חמאס חייב להתפרק מנשקו. הוא חייב לוותר על הנשק בעזה או שתפרוץ מהומת אלוקים".

ראש הממשלה הבהיר שוב, במהלך הריאיון, והעביר מסר נוסף לחמאס: "הם יתפרקו מנשקם. זה יקרה במהירות - ואולי באלימות".

לדבריו: "אחרי שחמאס יוותר על נשקו אנחנו צריכים לוודא שאין מפעלי נשק בתוך עזה. לא יהיו הברחות. זה פירוז".

נתניהו הדגיש: "אני מקווה שנוכל לעשות זאת בדרכי שלום. אנחנו מוכנים לזה. מי שמפקפק בכך שיסתכל על הסכמי אברהם. יש לנו הזדמנות להרחיב אותם, להרחיב את השלום. זו המתנה הגדולה ביותר שנוכל להביא לעם ישראל ולאנשי העולם".

כזכור, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס אמש להתקדמות העסקה בעזה ולפירוק ארגון הטרור חמאס מנשקו - והבהיר כי הדבר יתרחש בטוב או ברע.

"אמרנו להם להתפרק מנשקם", אמר טראמפ לעיתונאים, "ואם הם לא יעשו זאת - אנחנו נדאג לכך שהם יתפרקו מנשקם".

הנשיא הוסיף, שבמקרה כזה, "זה יהיה מהיר ואלים". עוד אמר כי דיבר עם חמאס ואמר להם שהם יתפרקו, הם השיבו שכן.

הוא התייחס גם כן לאי החזרת כל גופות החטופים החללים ואמר כי חמאס טוען שאין בידיהם כל הגופות. "זה בעייתי מאוד", אמר טראמפ. "כי אנחנו רוצים בחזרה את כל הגופות".