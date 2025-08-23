תיווך במצוקה: התעקשות חמאס והדרישה הישראלית מעכבים את העסקה

ישראל משנה את עמדתה במו"מ החטופים, חמאס זועם – והמתווכות מצרים וקטאר נאלצות להתחיל שיחות מחדש. כך דווח הערב בחדשות 12.

לפי הדיוח, ההסכמה שהושגה על הפסקת אש חלקית ושחרור 10 חטופים עומדת כעת בסימן שאלה, והציפייה לעסקה כוללת מציבה את המשא ומתן על סף כישלון.

בשלב זה, מבוכה רבה שוררת מצרים וקטאר, המתווכות במו"מ על עסקת החטופים, בעקבות שינוי העמדה הפתאומי של ישראל.

על פי דיווח בחדשות 12, מצרים וקטאר כבר הביאו את חמאס להסכים לתנאי העסקה שהותנו על ידי ראש הממשלה בנימין נתניהו – אך עכשיו נדרשות להתחיל מחדש בשיחות, תחת תחושת מבוכה ופגיעה באמינותן.

חמאס הסכים להפסקת אש חלקית ולשחרור 10 חטופים – מתווה ויטקוף עליו התעקשה ישראל זמן רב. ההתגמשות הגיעה כתוצאה מחולשת חמאס והחשש מפני כניסת צה"ל לעיר עזה.

אך שלושה ימים לאחר ההסכמה, הכריז ראש הממשלה נתניהו כי הוא דורש עסקה כוללת. לדברי גורמים מדיניים, חמאס דרש עסקה כוללת במשך שנה וחצי, וישראל סירבה לקבל את הדרישה במשך שנה וחצי. כעת, לאחר שהארגון הסכים להתגמש, ישראל משנה את עמדתה בדרישה לעסקה כוללת.

במצרים רואים בצעד זה סיבוב פרסה ישראלי ומגיבים בזעם: "תנאי ישראל אינם ניתנים למימוש ופוגעים בסיכוי להגיע להפסקת אש", אומר בכיר מצרי, ומביע חשש כי מהלך כזה עלול לסבך את המתווכים ולפגוע באמון ביניהם לבין הצדדים המעורבים.

שיחות במיקום חדש

אמש דווח כי החלו שיחות לתיאום מועד ומיקום המשא ומתן. לפי ההערכות, המשלחת הישראלית תצא בימים הקרובים לשיחות, ייתכן שבמיקום חדש. הצוות שניהל את השיחות בדוחא בקטאר צפוי להוביל גם את השיחות על עסקה מלאה מול המתווכות.

תגובת חמאס

בעקבות ההחלטה של ישראל לצאת למבצע "מרכבות גדעון ב'", פרסם חמאס הצהרה חריפה:

"בעוד שהארגון הודיע על קבלת ההצעה האחרונה של המתווכות, הממשלה הציונית מתעקשת להמשיך במלחמתה תוך הסלמה של פעולותיה בעיר עזה. התעלמותו של נתניהו מהצעת המתווכות ואי-תגובתו מוכיחים שהוא מהווה המכשול האמיתי של כל הסכם, שהוא לא דואג לחייהם של החטופים ולא רציני לגבי השבתם. המבצע ייכשל כפי שקרה בקודמיו, ישראל לא תשיג את יעדיה וכיבוש עזה לא יהיה פיקניק".

ההצהרה מדגישה את הפערים הקיימים בין הדרישות הישראליות לבין המתווכים והצד הפלסטיני, וממחישה את הקושי להשיג הסכם בשלב הנוכחי.