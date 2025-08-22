הפרשן הפוליטי עמית סגל, כותב בטורו השבועי בעיתון ישראל היום, כי פעיל ליכוד בכיר שנפגש לאחרונה עם נתניהו, טוען ששמע ממנו כבר תאריך לבחירות: מארס 2026.

לפי עמית סגל, "זה אומר שהכנסת תחזור מפגרה, תדדה עוד חודש - ותתפזר. זו לא התוכנית שלו, זו פשוט הערכה מפוכחת".

במפלגת הליכוד הכחישו ומסרו "בתגובה לידיעה השקרית שמתפרסמת: ראש הממשלה נתניהו לא נקב מעולם בחודש מרס כתאריך לבחירות ואינו מוביל לבחירות מוקדמות. להפך, הממשלה תמלא את ימיה".

ראש הממשלה: "לפנינו משימות היסטוריות גדולות, להכריע את החמאס ולשחרר את כל חטופינו, להעביר חוק היסטורי שיגייס אלפי חרדים, להעביר תקציב אחראי שיטפל ביוקר המחייה ועוד משימות נוספות שאנו מתכוונים לממשן עד הבחירות שיתקיימו בסוף שנת 2026".

בטור כתב עמית סגל כי שר בכיר בממשלה הביע את תקוותו שנשיא ארה"ב יורה על הפסקת המלחמה בעזה. "הלוואי שיימאס לטראמפ. הלוואי שיכפה על הממשלה את סיום המלחמה. שיעשה מה שעשה לנו כשהמטוסים כבר בדרך לטהרן: הוא התקשר, הודיע בקול נחוש שזהו, נגמר, ועשה לנו טובה גדולה", צוטט הבכיר.

הפרשן הסביר כי טראמפ ונתניהו מתעקשים לנצח, אבל "העניין הוא שכדי לנצח נתניהו צריך זמן. כיבוש עזה ואחריה מחנות המרכז הם תנאי הכרחי, והוא ייקח זמן ממושך שלא בטוח שיש לקואליציה. ראש הממשלה פועל לקדם את חוק הגיוס השנוא על רוב הציבור כדי לקבל זמן עד ספטמבר".

בשלב זה כתב סגל את הערכת הפעיל הפוליטי ששמע מראש הממשלה נתניהו על הקדמת הבחירות - ועל כך באה הכחשת הליכוד.