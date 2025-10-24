הפרשן הפוליטי עמית סגל כותב בטורו השבועי בעיתון 'ישראל היום' כי ההערכה המעודכנת בקואליציה לאחר פתיחת השנה היא שהתקציב יעבור, חוק הגיוס לא, והכנסת כמעט תמלא את ימיה. סגל מציין כי גם אחרי מרד הריבונות האחרון, התחזית לא השתנתה. לדבריו, המרד מיוחס יותר לתסכול של סמוטריץ' ובן גביר מסיום המלחמה, ופחות לחישובי בחירות.

נתניהו, כך לפי סגל, עדיין רוצה למשוך ככל האפשר. התאריך המרכזי שעליו מדברים בלשכת ראש הממשלה הוא 8 בספטמבר 2026, ימים ספורים לפני ראש השנה תשפ"ז. האפשרות השנייה היא 30 ביוני 2026, היום האחרון של שנת הלימודים.

עם זאת, סגל מציין כי לשם כך יהיה צורך להעביר את התקציב, שעבודתו החלה בימים האחרונים, מה שיתרחש רק אם החרדים יתמכו במהלך.

לדברי סגל, ביהדות התורה שוררת הנחה קודרת שלפניהם לפחות תקופת כהונה אחת באופוזיציה. לכן יש להם אינטרס עליון להעביר תקציב חדש עד 2027, שיכלול פיצויים שונים על קיצוצי בג"ץ והיועמ"שית בתקציביהם.

לדבריו, החלופה מבחינתם היא להמתין לתקציב שיורכב על ידי שרי האוצר ליברמן, לפיד או בנט. באותו הקשר, הוא כותב כי גם לש"ס יש אינטרס דומה – אם הולכים לבחירות שעשויות להסתיים רע, יש לכולם אינטרס לחזור לממשלה עד הרגע האחרון ולהיטיב עם ציבור בוחריהם.

באשר לחוק הגיוס, סגל מדווח כי רוב חברי הכנסת החרדים סבורים שאין סיכוי להעבירו בשנת בחירות. המכשול העיקרי, לדבריו, הוא עמדתה של היועצת המשפטית של ועדת החוץ והביטחון, הסבורה שספק אם ניתן להגן על החוק בבג"ץ.

לעומת זאת, החרדים משוכנעים כי יועמ"שית הכנסת דווקא תגן עליו, אך מתלבטים אם ללכת עם המהלך עד הסוף או לוותר עליו, מחשש שהחוק ייפסל – כשמה שיישאר יהיה רק הסרת ההתנגדות העקרונית של הרבנים לגיוס חרדים.

סגל מסכם כי ייתכן שבין הצדדים תתגבש עסקה פוליטית חדשה: תקציב במקום חוק גיוס. לדבריו, "נתניהו יקבל הזדמנות להיטיב עם העם בשנת בחירות, מכיוון שעל הפרק נמצאת הקלה במדרגות המס. הקואליציה לא תתלכלך בחוק בלתי פופולרי בעליל בשנת בחירות, והחודשים שעד הבחירות יאפשרו הישגים מדיניים – כמו נורמליזציה עם אינדונזיה, סעודיה וסוריה. והחרדים לא יקבלו חוק גיוס, אבל לפחות יעשו גיוס כספים".