המשבר בין ירושלים לוושינגטון מחריף. לפי דיווח באתר Politico, הבית הלבן הביע ביממה האחרונה תסכול עמוק מהתנהלות ישראל – לא רק סביב הצבעת הכנסת על חוק הריבונות, אלא בעיקר בעקבות תקיפת צה"ל ברצועת עזה ביום ראשון, שבה נהרגו יותר מ־40 אזרחים.

גורמים אמריקנים אמרו כי ישראל הפרה הבטחה מפורשת שניתנה לוושינגטון, לפיה תגובתה לירי של חמאס על שני חיילים תהיה “מוגבלת ומבוקרת”. במקום זאת, כך דווח, הפעולה הצבאית בעזה נתפסה בוושינגטון כחריגה בהיקפה, והובילה למות עשרות אזרחים.

“אחרי שהבטיחו לנו תגובה זהירה – זה נראה כמו מתקפה כוללת. אחד מבני שיחנו הערבים תיאר את ישראל כ’מדינה שיצאה משליטה‘”, צוטט גורם אמריקני המעורב בשיחות.

לפי Politico, סגן נשיא ארה"ב ג’יי.די. ואנס העביר לראש הממשלה בנימין נתניהו “מסר תקיף” ישירות מטראמפ במהלך פגישתם בירושלים ביום רביעי. הוא הבהיר כי הממשל רואה בתקיפה בעזה מהלך שפוגע בהסכם הפסקת האש ובאמון שבין שתי המדינות.

“הנשיא מצפה מכם לגלות ריסון ולהפסיק את ההסלמה,” אמר ואנס, לפי גורם שנכח בפגישה.

טראמפ עצמו, שנשאל על הנושא בבית הלבן, ניסה להימנע מהסלמה פומבית מול נתניהו ואמר רק: “אנחנו עובדים יחד, יש לנו שלום במזרח התיכון – ואנחנו רוצים שהוא יישמר”.

עם זאת, לפי הדיווח, מאחורי הקלעים הבהיר הנשיא לבני שיחו כי “ישראל חייבת להיזהר שלא לערער את ההישגים שהשגנו”.

במקביל, נמשכת שיירת הבכירים האמריקנים העוברים בישראל בניסיון לשמר את ההפוגה השברירית. רוביו, קושנר וסטיב וויטקוף נועדו עם נתניהו ושר הביטחון, והעבירו את אותו מסר עיקרי: “אל תחזרו ללחימה מלאה”.

דוברת הבית הלבן, אנה קלי, ניסתה לשדר רגיעה: “תוכנית השלום של הנשיא טראמפ עובדת, והממשל פועל מקרוב עם ישראל ועם שותפינו באזור כדי לשמר את ההישגים ולמנוע חזרה לאלימות”.