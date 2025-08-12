ראש הממשלה בנימין נתניהו שיגר היום (ב') מסר חריג באנגלית לעם האיראני, ובו תקף בחריפות את מנהיגי הרפובליקה האסלאמית. "אתם לא ראויים למנהיגים שבורחים מהמדינה בזמן שאתם סובלים לבד במהלך מלחמה קשה", הצהיר נתניהו.

בדבריו האשים את שליטי טהרן כי הפנו "מאות מיליארדי דולרים לא לחיזוק אזרחי איראן – אלא לחמאס, לחיזבאללה ולחות'ים", במקום להשקיע בבתי חולים, בבתי ספר ובתשתיות חיוניות.

נתניהו סיים בקריאה לפעולה: "אם תרצו – איראן חופשית אינה חלום. עכשיו זה הזמן לפעולה. עכשיו זה הזמן להילחם למען החירות".

המסר מגיע על רקע המתיחות הגוברת בין ישראל לאיראן וההתכתשויות הגוברות בזירה האזורית, בהן מעורבים שלוחותיה של טהרן.

ראש הממשלה בנימין נתניהו שיגר מסר תקיף לעם האיראני, כשהוא מצטט את דברי נשיא איראן עצמו על עומק המשבר במדינה. "לפני כמה ימים אמר נשיא איראן: 'יש לנו בעיות במים, בחשמל, בכסף ובאינפלציה – איפה אין לנו בעיה? לא יהיו מים בסכרים עד ספטמבר או אוקטובר'", אמר נתניהו והוסיף: "הוא צודק. הכול קורס. בחום הקיץ האכזרי הזה, אין לכם אפילו מים קרים ונקיים לתת לילדיכם. איזו צביעות. איזו זלזול בעם האיראני. לחיות כך – זה לא הוגן כלפיכם. זה לא הוגן כלפי ילדיכם".

לצד הביקורת, נתניהו הפנה גם מסר מעודד: "אבל יש לי חדשות מצוינות: ישראל היא המדינה מספר 1 בעולם במחזור מים. אנחנו ממחזרים 90% מהמים המשומשים שלנו. ואנחנו מובילים את העולם בהתפלת מים. אנחנו יודעים בדיוק מה צריך לעשות כדי שגם לאיראן יהיו מים בשפע. כמעט לפני עשור פתחתי ערוץ טלגרם בפרסית ללמד את אזרחי איראן ניהול מים. מאה אלף איראנים הצטרפו כמעט מיד. הצמא למים באיראן שקול רק לצמא לחירות".