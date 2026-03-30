רועי קייס וסולימאן מסוודה פרסמו הערב (שני) בכאן חדשות, כי מלך ירדן עבדאללה השני סירב לאחרונה להיפגש עם ראש הממשלה בנימין נתניהו.

על פי מקורות ישראלים וערבים, לשכת נתניהו פנתה ללשכת המלך בבקשה לקיים פגישה עוד לפני המלחמה באיראן, אולם בצד הירדני הציבו שורה של תנאים לקיומה. הסירוב הירדני מצטרף לסדרת צעדים שמעידים על מדיניות משתנה של עמאן כלפי ישראל. כידוע, לפני מספר שבועות הפסיקה ירדן את ייצוא הירקות לישראל, וכעת התברר כי גם בזירה הדיפלומטית הממלכה מקשיחה את עמדתה. הפגישה שנדחתה הייתה אמורה לשדר לאמריקאים כי היחסים בין ירושלים לעמאן נותרים טובים, במיוחד לאחר הפסקת האש בעזה. נתניהו בא במיוחד: חוק עונש מוות למחבלים אושר במליאה | הישג לבן גביר יוני גבאי | 20:15 רשימת דרישות ירדנית מקיפה על פי הפרטים שנמסרו, בצד הירדני דרשו הבהרות מישראל בשורת סוגיות הנוגעות לזירה הפלסטינית. בין הדרישות: הקמת מדינה פלסטינית, הימנעות מעקירת אוכלוסייה בעזה, האלימות בגדה המערבית, סוגיית הסיפוח, שינויים במעמד הקרקעות ביהודה ושומרון, הגבלות על מתפללים במסגד אל-אקצא, הסכם מים חדש והקלות בסיוע ההומניטרי. גורם המעורה בפרטים ציין כי אחת הסיבות המרכזיות לסירוב הייתה גם סגירת מסגד אל-אקצא מאז תחילת המלחמה. יצוין כי בין ישראל לירדן קיים הסכם שלום כבר 31 שנה, המתבטא בשיתופי פעולה כלכליים וביטחוניים ענפים, אך בשנתיים האחרונות הקשר בין בית המלוכה הירדני למעון ראש הממשלה הישראלי נסדק.

התשובות הישראליות לא סיפקו את עמאן

שני מקורות בירדן, המקורבים למקבלי ההחלטות, אישרו כי הבקשה לפגישה אכן הועברה. לדבריהם, התשובות הישראליות לא סיפקו את עמאן, ובעקבות זאת הוחלט שלא להעניק לנתניהו הישג מדיני בדמות פגישה פומבית עם המלך. במקום זאת, הממלכה מעדיפה להסתפק בהמשך הקשרים בערוצים הביטחוניים מאחורי הקלעים.

הסירוב הירדני מגיע בעיתוי רגיש, כאשר ישראל מנהלת מלחמה מול איראן ושלוחותיה. כידוע, ירדן מצויה בקו החזית של המתיחות האזורית, כאשר שטחה משמש נתיב פוטנציאלי לחדירת כטמ"מים וטילים איראניים לעבר ישראל ויעדים אמריקאיים באזור. ארצות הברית מקדמת במקביל מכירת סוללות הגנה אווירית מתקדמות לירדן, במסגרת בניית "חומת אש" אזורית מפני איומים איראניים.

המלך הירדני: "למה שאשנה את עמדתי?"

במה שנראה כהתגוננות בפני טענות כלפיו, אמר המלך עבדאללה בפגישה עם אנשי צבא ירדנים כי עמדתו לא השתנתה וגם לא תשתנה. "בביקורי בוושינגטון בשבוע שעבר אמרתי שטובתה של ירדן, יציבותה והגנה על ירדן והירדנים נמצאים מעל לכל שיקול, אך השאלה היא - למה שאשנה את העמדה שלי אחרי 25 שנה? 25 שנה שאני אומר לא לגירוש, לא למתן אזרחות, לא למולדת החלופית", הדגיש.

המלך הבהיר שוב את התנגדותו לעקירת פלסטינים במסגרת תוכניתו של הנשיא טראמפ. בהמשך הדגיש כי הוא דורש "עצירה מיידית של המלחמה בעזה, והמשך הזרמת הסיוע בכל הדרכים". עמדות דומות הושמעו גם בפגישה המשולשת שקיים עם נשיא מצרים א-סיסי ונשיא צרפת מקרון, שם התנגדו שלושת המנהיגים לעקירת פלסטינים מאדמותיהם או כל סיפוח של שטח פלסטיני.