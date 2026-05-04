היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה ופרקליט המדינה עמית איסמן השיבו בחיוב להזמנת נשיא המדינה יצחק הרצוג לקיים מגעים עם נציגי ראש הממשלה בנימין נתניהו, במטרה לבחון אפשרות להגיע להסדר טיעון בתיקיו הפליליים.

במכתב שנשלח מטעם היועצת המשפטית לממשלה ופרקליט המדינה נמסר כי "המאשימה נכונה לקיים שיח עם ההגנה לגיבוש הסדר טיעון ראוי". עם זאת, הובהר כי ההסכמה מותנית בשני תנאים מרכזיים: "בלבד כי לא יהיו תנאים מוקדמים לשיח, ומבלי לפגוע בהתקדמות המשפט, כמקובל".

עוד צוין במכתב כי "בעת הזו לא נתייחס לסוגיות נוספות, ובהן מתכונת השיח, אופן השיח ומיקומו". המשמעות היא שהצדדים יידרשו לגבש את הפרטים המעשיים של השיחות בשלב מאוחר יותר.