היועמ"שית להרצוג: מוכנים לשיחות הסדר טיעון עם נתניהו |  לא יהיו תנאים מוקדמים והמשפט יימשיך

היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה ופרקליט המדינה עמית איסמן הודיעו לנשיא המדינה יצחק הרצוג על נכונות לקיים מגעים להסדר טיעון עם ראש הממשלה נתניהו| התנאים: השיחות ייפתחו ללא תנאים מוקדמים והמשפט ימשיך במקביל  (פוליטי)

הרצוג ונתניהו

היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה ופרקליט המדינה עמית איסמן השיבו בחיוב להזמנת נשיא המדינה יצחק הרצוג לקיים מגעים עם נציגי ראש הממשלה , במטרה לבחון אפשרות להגיע להסדר טיעון בתיקיו הפליליים.

במכתב שנשלח מטעם היועצת המשפטית לממשלה ופרקליט המדינה נמסר כי "המאשימה נכונה לקיים שיח עם ההגנה לגיבוש הסדר טיעון ראוי". עם זאת, הובהר כי ההסכמה מותנית בשני תנאים מרכזיים: "בלבד כי לא יהיו תנאים מוקדמים לשיח, ומבלי לפגוע בהתקדמות המשפט, כמקובל".

עוד צוין במכתב כי "בעת הזו לא נתייחס לסוגיות נוספות, ובהן מתכונת השיח, אופן השיח ומיקומו". המשמעות היא שהצדדים יידרשו לגבש את הפרטים המעשיים של השיחות בשלב מאוחר יותר.

הזמנת הנשיא: שלב מקדים בלבד

כזכור, בשבוע שעבר פנתה היועצת המשפטית לנשיא המדינה, עו"ד מיכל צוק, לצדדים בתיקי ראש הממשלה והזמינה אותם לקיום "מגעים לטובת הגעה להסכמות". מבית הנשיא הובהר כי "הליך זה נועד לבחון אפשרות לקידום הבנות והסכמות, והוא מהווה שלב מקדים בלבד בטרם יקיים הנשיא דיון בבקשת החנינה עצמה".

בהזמנה שנשלחה לצדדים נכתב כי "הצדדים התבקשו להגיע בהקדם, בלב חפץ ובכוונה טובה וראויה". עוד הובהר לצדדים כי "אין בהיענות להזמנה הסכמה או אישור מטעמם לכל דבר ועניין המצוי במחלוקת ביניהם בבית המשפט".

ההבהרה כי המשפט ימשיך להתנהל במקביל לשיחות מהווה נקודה מרכזית בעמדת התביעה. משמעות הדבר היא שהדיונים בבית המשפט לא ייפסקו, וראש הממשלה ימשיך להעיד כסדרם, גם אם יתקיימו מגעים להסדר טיעון.

כעת, לאחר התגובה החיובית של היועצת המשפטית לממשלה ופרקליט המדינה, נותר לראות האם גם צוות ההגנה של ראש הממשלה יסכים לקיים את השיחות, ומה יהיו תוצאותיהן.

כמובן ..היועמשית מנהלת את המדינה
מטורללת אחת שפוטרה משגעת את המדינה, ממש שערוריה
