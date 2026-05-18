'טעמים ביטחוניים דחופים': בוטל הדיון במשפט נתניהו

בית המשפט המחוזי בירושלים נעתר הבוקר (שני) לבקשתו הדחופה של ראש הממשלה בנימין נתניהו, והורה על ביטולו המלא של הדיון המתוכנן במשפטו. ההחלטה התקבלה בעקבות נימוקים חסויים שהוגשו לשופטים תחת הכותרת של "טעמים ביטחוניים ומדיניים דחופים", אשר אינם מאפשרים את התייצבותו של ראש הממשלה באולם הדיונים.
החלטת השופטים התקבלה בניגוד מוחלט לעמדתה הרשמית של פרקליטות המדינה. התביעה התנגדה לביטול הגורף וסברה כי אין להשבית את יום הדיונים כולו, אלא יש להמתין לעדכון בשטח. עמדת הפרקליטות הייתה כי יש להתחיל את הדיון מיד עם תום האירועים הביטחוניים המפורטים בבקשת נתניהו, ולקיימו ברצף עד לשעות הערב במטרה למנוע סחבת נוספת בתיק, אך השופטים בחרו לדחות את עמדתם ולקבל את עמדת ההגנה.
רצף ביטולים מאז תום המלחמה
הביטול הבוקר אינו אירוע מבודד, אלא חלק ממגמה מטרידה שמסבכת את ניהול המשפט. מאז שחודשה פעילותם הסדירה של בתי המשפט בתום המלחמה הממושכת עם איראן, אף אחד מימי העדות של נתניהו לא התקיים כמתוכנן ובמתכונת מלאה – כאשר כולם, ללא יוצא מן הכלל, קוצרו בצורה משמעותית או בוטלו לחלוטין ברגע האחרון.
עורכי הדין ומסמכי בית המשפט חושפים את רצף השיבושים הדרמטי של השבוע החולף: ביום שני בשבוע שעבר אישרה ראשת הרכב השופטים, רבקה פרידמן־פלדמן, לקצר את הדיון בשלוש וחצי שעות תמימות בשל סיבות מדיניות־בטחוניות חסויות. למחרת, ביום שלישי, נרשמה דרמה קטנה באולם כאשר הדיון קוצר בשעה וחצי, מיד לאחר שדובר הליכוד גיא לוי העביר פתק בהול לשולחן ההגנה והתביעה.
ביום רביעי נמשך אפקט הדומינו כאשר השופטים עדכנו כי החליטו לקצר את הדיון בשעתיים וחצי נוספות, בעקבות נימוקים מיוחדים שהובאו בבקשה רשמית שהוגשה מטעם נתניהו. כידוע, הביטול המלא הבוקר צפוי להצית מחדש את הביקורת הציבורית והפוליטית משני צידי המתרס.
מתיחות בין הצדדים
מחד, בסביבת ראש הממשלה מבהירים כי ניהול ענייני המדינה והביטחון הרגיש מחייבים גמישות מוחלטת, במיוחד בתקופה שלאחר המערכה האזורית. מאידך, גורמים משפטיים מביעים חשש כבד מפני מריחת הזמן הבלתי נגמרת של שלב ההוכחות והעדויות בתיק, שחציבתו נמשכת כבר שנים.
יצוין כי בשבוע שעבר פנתה היועצת המשפטית לנשיא המדינה, עו"ד מיכל צוק, לצדדים בתיקי ראש הממשלה והזמינה אותם לקיום "מגעים לטובת הגעה להסכמות". מבית הנשיא הובהר כי הליך זה נועד לבחון אפשרות לקידום הבנות והסכמות, והוא מהווה שלב מקדים בלבד בטרם יקיים הנשיא את הדיון בבקשת החנינה שהוגשה מטעם ראש הממשלה.
נשיא המדינה יצחק הרצוג התייחס השבוע לסוגיית בקשת החנינה והבהיר: "ברגע שצד אחד אמר שהוא מוכן לבוא לחדר, אני גם מצפה שהצד השני יעבור לחדר". הרצוג הדגיש כי הוא מאמין שבסוגיות הכבדות הללו, שחורכות את לב החברה הישראלית ומפלגות אותה, הדרך הנכונה היא להגיע להבנות והסדרים.
