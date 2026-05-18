'טעמים ביטחוניים דחופים': בוטל הדיון במשפט נתניהו

בית המשפט המחוזי בירושלים נעתר הבוקר (שני) לבקשתו הדחופה של ראש הממשלה בנימין נתניהו, והורה על ביטולו המלא של הדיון המתוכנן במשפטו. ההחלטה התקבלה בעקבות נימוקים חסויים שהוגשו לשופטים תחת הכותרת של "טעמים ביטחוניים ומדיניים דחופים", אשר אינם מאפשרים את התייצבותו של ראש הממשלה באולם הדיונים.

החלטת השופטים התקבלה בניגוד מוחלט לעמדתה הרשמית של פרקליטות המדינה. התביעה התנגדה לביטול הגורף וסברה כי אין להשבית את יום הדיונים כולו, אלא יש להמתין לעדכון בשטח. עמדת הפרקליטות הייתה כי יש להתחיל את הדיון מיד עם תום האירועים הביטחוניים המפורטים בבקשת נתניהו, ולקיימו ברצף עד לשעות הערב במטרה למנוע סחבת נוספת בתיק, אך השופטים בחרו לדחות את עמדתם ולקבל את עמדת ההגנה.

רצף ביטולים מאז תום המלחמה

הביטול הבוקר אינו אירוע מבודד, אלא חלק ממגמה מטרידה שמסבכת את ניהול המשפט. מאז שחודשה פעילותם הסדירה של בתי המשפט בתום המלחמה הממושכת עם איראן, אף אחד מימי העדות של נתניהו לא התקיים כמתוכנן ובמתכונת מלאה – כאשר כולם, ללא יוצא מן הכלל, קוצרו בצורה משמעותית או בוטלו לחלוטין ברגע האחרון.

עורכי הדין ומסמכי בית המשפט חושפים את רצף השיבושים הדרמטי של השבוע החולף: ביום שני בשבוע שעבר אישרה ראשת הרכב השופטים, רבקה פרידמן־פלדמן, לקצר את הדיון בשלוש וחצי שעות תמימות בשל סיבות מדיניות־בטחוניות חסויות. למחרת, ביום שלישי, נרשמה דרמה קטנה באולם כאשר הדיון קוצר בשעה וחצי, מיד לאחר שדובר הליכוד גיא לוי העביר פתק בהול לשולחן ההגנה והתביעה.