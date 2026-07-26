ראש הממשלה בנימין נתניהו הודיע היום (ראשון) בפתח ישיבת הממשלה כי מחר ימריא לוושינגטון להיפגש עם הנשיא דונלד טראמפ ולהשתתף בטקס האשכבה לסנאטור לינדזי גרהאם, שהלך לעולמו לפני כשבועיים. "אני מחר אמריא לוושינגטון להיפגש, בהזמנתו, עם הנשיא טראמפ", מסר נתניהו.

ראש הממשלה הדגיש כי הסנאטור גרהאם היה "אחד הידידים הגדולים ביותר של ישראל מאז הקמתה, וראוי שנחלוק לו את הכבוד הזה". נתניהו ציין כי במהלך הביקור ישוחח עם הנשיא טראמפ "על כל הנושאים שעומדים על הפרק, לרבות המצב באיראן".

פעולות נרחבות ביהודה ושומרון

בהמשך דבריו התייחס ראש הממשלה לפעולות הביטחון ביהודה ושומרון בעקבות פיגוע הירי בו נרצחו שלושה אזרחים. "ההנחיות שנתנו היו להיכנס לכפרים, לסרוק אותם, לתפוס נשק, לעצור עצורים. הדברים האלה נעשו ונעשים ברגע זה", אמר נתניהו.

על פי דבריו, כוחות הביטחון נכנסו גם לבית החולים בשכם, שם הסתתרו שני סייענים למחבל. "לקחו אותם. אטמו את הבית של המחבל לקראת הריסתו. מיפו גם את הבתים של הסייענים האחרים לקראת פעולה נגדם", פירט ראש הממשלה, והוסיף: "אנחנו גם ערוכים לפעול באופן רחב יותר נגד קיני הטרור".

הדחת התובע הכללי של בית הדין הבינלאומי

נתניהו התייחס גם להחלטה להדיח את התובע הכללי של בית הדין הבינלאומי, קארים חאן. "דבר שלישי שהתרחש בימים האחרונים זה החלטה ברוב גדול של מדינות להדיח את התובע הכללי של בית הדין הבינלאומי", מסר.

לדברי ראש הממשלה, ההדחה חשפה את המוטיבציה האמיתית של התובע. "האיש הזה הוא לא רק הואשם בהטרדה מינית של כמה נשים שעבדו אצלו, זו הייתה הסיבה שבגללה הוא ביטל את הביקור שלו בישראל, ביטל את הדברים שהוא אמר על המערכה המשפטית בישראל ועל הצורך לעשות בדיקה יסודית, ומיד עבר לקדם צווים נגדי ונגד יואב גלנט, שר הביטחון לשעבר", אמר נתניהו.

"הוא עשה את זה כדי להסיט תשומת לב, לגייס כמובן את כל שונאי ישראל סביבו, כדי לתת לו בעצם מעטפת הגנה. המעטפת הזאת נקרעה כרגע, והיא חשפה גם את המוטיבציה האמיתית שלו ואת חוסר הצדק ואת השחיתות העמוקה שיש לא רק במשרד התובע, אלא גם בבית הדין הבינלאומי כולו", הוסיף.

תמיכה אמריקאית בפעולה נגד בית הדין

נתניהו גילה כי שוחח אמש עם מזכיר המדינה האמריקאי מרקו רוביו, אשר חזר על כוונת ארצות הברית לפעול בתקיפות נגד בית הדין הבינלאומי. "שוב הוא חזר באוזניי על הכוונה של ארצות הברית לפעול בתקיפות נגד הארגון הזה שמסכן את הצדק בעולם ומסכן גם את הזכות של מדינות דמוקרטיות, מדינות ריבוניות, להפעיל את הריבונות שלהן", מסר ראש הממשלה.

לדבריו, בית הדין "בעצם מנסה לשעבד את ביטחונן להחלטות של פקידות מושחתת בהאג". נתניהו סיכם: "אני חושב שזו התפתחות מאוד חיובית, ואני חושב שחשוב שנהדהד את זה ברחבי העולם".