שלושה חודשים אחרי ביקורו הקודם בארה"ב, ראש הממשלה בנימין נתניהו ייפגש שוב הערב (שני) בשעה 20:00 עם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ - כשהפעם הפסגה לא תתקיים בבית הלבן אלא באחוזת הנשיא בפלורידה, מאר א-לאגו.

במוקד הפגישה על פי הדיווחים יעמוד מועד המעבר לשלב ב' בהסכם מול חמאס, כשהחטוף החלל האחרון רן גואילי עדיין לא הוחזר. בנוסף תעמוד במרכז המפגש סוגיית איום הטילים האיראני, לבנון ופירוק חיזבאללה מנשקו, ההסדר האפשרי מול סוריה ועוד.

עם נחיתתו בארה"ב נתניהו קיים פגישה עם הוריו של רן גואילי, טלי ואיציק. בהמשך, לקראת פסגת טראמפ-נתניהו, משפחת גואילי נפגשה עם הכוורת הקרובה של הנשיא טראמפ - המזכיר רוביו והיועצים וויטקוף וקושנר. השלושה הבהירו כי השבתו של רן חשובה לטראמפ וכי הם פועלים בנושא.

בנוסף, כשהגיע לפלורידה נתניהו ערך שיחת ועידה עם המיליארדר אילון מאסק, שבה השתתפה גם שרת התחבורה מירי רגב וראש המטה הלאומי לבינה מלאכותית ארז אסקל. נתניהו הודיע כי מאסק נענה להזמנה להשתתף בכנס "תחבורה חכמה" שייערך בחודש מרץ. השניים שוחחו בין השאר על המשך שיתופי פעולה עם חברת "טסלה", וקידום החוק הנוגע לרכבים אוטונומיים, ועל קידום ופיתוח טכנולוגיות בינה מלאכותית בישראל.

הערב לקראת הפגישה עם הנשיא, נתניהו וצוותו נועדו עם מזכיר המדינה מרקו רוביו, שר המלחמה פיט הגסת', השליח המיוחד סטיב וויטקוף וחתנו ויועצו של הנשיא, ג'ארד קושנר. בפגישה השתתפו המזכיר הצבאי של נתניהו רומן גופמן, שגריר ישראל בארה"ב יחיאל לייטר וראש המל"ל גיל רייך.