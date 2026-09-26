עיתון הניו יורק טיימס המזוהה עם השמאל בארה"ב מצטרף לעיתון הארץ, בטענה לפיה נשיא איחוד האמירויות, השייך' מוחמד בן זאיד, שוחח בסתר עם ראש הממשלה בנימין נתניהו בחודש ספטמבר 2023 והזהיר אותו מפני מתקפה רחבה המתוכננת על ידי חמאס.

על פי הדיווח, שני מקורות אישרו לעיתון כי המנהיג האמירותי העביר את המידע בשיחת טלפון אישית, אך האזהרה לא כללה פרטים טכניים מדויקים על אופי הפלישה.

נתניהו דחה בתוקף את הדיווח, אך גורמים המקורבים לנושא ציינו כי השייך' מוחמד חזר והזכיר את תוכן אותה שיחה חודשים לאחר מכן בפני ראש ה-CIA דאז ויליאם ברנס. המידע הקריטי מעולם לא הגיע לידיעתם של ראשי מערכת הביטחון בישראל.

ימים ספורים לאחר השיחה, ב-1 באוקטובר 2023, כינס נתניהו את ראשי מערכת הביטחון לדיון על המצב ברצועת עזה. בפגישה זו, כך עולה מהדיווחים, מעולם לא הזכיר ראש הממשלה בפני הנוכחים את האזהרה החשאית שקיבל מנשיא איחוד האמירויות.

בפגישה דרש ראש הממשלה לשמור על השקט בעזה, ואף התנגד לפי אותו דיווח לדרישת הבכירים לבצע פעולות צבאיות ממוקדות נגד מנהיגי חמאס ברצועה שפיקחו על פיגועים ביהודה ושומרון. נתניהו הסביר לנוכחים כי פעולה צבאית עלולה לחבל בסיכויים להשגת הסכם דיפלומטי היסטורי וכינון יחסים רשמיים עם סעודיה.

האזהרה המוקדמת התבררה בדיעבד כנכונה לחלוטין. בבוקר 7 באוקטובר 2023 פרצו אלפי מחבלים את הגבול ורצחו כ-1,200 בני אדם, לצד חטיפתם של כ-250 אזרחים וחיילים.

במערכת הביטחון בחרו להפחית בחשיבותם של סימני אזהרה רבים שהיו פרוסים בשטח בשנים שקדמו לאירועים. צה"ל אף החזיק כבר משנת 2022 בתוכנית קרב של חמאס שכונתה "חומת יריחו", אך היא נדחתה על ידי הדרג הבכיר כתרחיש לא ריאלי.

נתניהו עצמו סבר כי חמאס מורתע לחלוטין, והורה למערכת הביטחון לנקוט מדיניות של דחיית עימותים ושימור ארגון הטרור כגורם שלטוני מרוסן שיעסוק בניהול אזרחי של הרצועה.

הקשרים ההדוקים בין ישראל לאיחוד האמירויות, שהתחזקו משמעותית בעקבות הסכמי אברהם בשנת 2020, ספגו מכה קשה והתערערו מאז פרוץ המלחמה והמחלוקות סביב ניהול הרצועה.

הליכוד הגיב הערב לדיווח של ה'ניו יורק טיימס': הליכוד:

"ככל שמתקרבים לבחירות אנחנו רואים מבול פרסומים שקריים של עיתונאי שמאל מגוייסים, במטרה להפיל את הימין ולהמליך ממשלת שמאל-אחים מוסלמים שתכנע בכל החזיתות.

למרות ההכחשות של איחוד האמירויות, ולמרות שהוכח על ידי משרד ראש הממשלה שכלל לא התקיימה שום שיחה, הם ממשיכים להפיץ את השקר.

הפעם הם מתבססים על העיתון האנטי ציוני ניו יורק טיימס שפרסם עלילות דם שישראל מאמנת כלבים נגד פלסטינים ותמונת שער של ילד ״מורעב בעזה״ שהתברר אחר כך שהוא בכלל חולה במחלה גנטית, ושמפיץ יום יום את טענות חמאס שישראל עושה רצח עם בעזה.

הציבור חכם וכבר מזמן לא קונה את השקרים הללו."