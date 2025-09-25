נתניהו בעליה למטוס בדרך לארה"ב ( צילום: דוברות ראש הממשלה )

ראש הממשלה בנימין נתניהו המריא הלילה לניו יורק, שם הוא צפוי לשאת דברים בפני העצרת הכללית של האומות המאוחדות. לפני המראתו, פרסם נתניהו הודעה מוקלטת בה התייחס באופן ישיר ונוקב לסוגיית ההכרה הבין-לאומית במדינה פלסטינית.

"זה לא יקרה", הצהיר נתניהו, והבהיר כי בכוונתו לנצל את הבמה המרכזית כדי "להוקיע את המנהיגים שבמקום להוקיע את הרוצחים רוצים לתת להם מדינה בלב ארץ ישראל". פגישת המפתח עם דונלד טראמפ במהלך ביקורו, ייפגש נתניהו עם הנשיא דונלד טראמפ ביום שני הקרוב. נתניהו ציין כי השניים ידונו על "ההזדמנויות הגדולות שהניצחונות שלנו הביאו", וכן על הצורך "להשלים את מטרות המלחמה". דיווח: תוכנית 6 הנקודות של ישראל וארה"ב בשומרון – והמהפכה במחנות הפליטים יוסי נכטיגל | 08:39 תקריות מביכות: טראמפ נתקע במדרגות הנעות באו"ם, נפתחה חקירה יאיר טוקר | 24.09.25 ראש הממשלה הדגיש שלוש מטרות עיקריות שיוצגו בפגישה: החזרת כל החטופים המוחזקים ברצועת עזה. הכרעת ארגון חמאס. הרחבת מעגל השלום, מהלך שלדבריו מתאפשר בזכות הניצחונות האחרונים, ובכללם מבצע 'עם כלביא'. המסע המדיני מתרחש בתקופה רגישה, כשמאחורי הקלעים מתקיימים מאמצים בינלאומיים להכרה במדינה פלסטינית, מול התנגדות עקרונית של הממשלה בישראל.

ראש הממשלה ורעייתו בעליה למטוס כנף ציון ( צילום: אבי אוחיון לע"מ )

בימי הביקור ראש הממשלה נתניהו ינאם בעצרת הכללית של האו"ם ביום שישי (בשעה 16:00 שעון ישרל), ויפגש עם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ בבית הלבן ביום שני.

הנשיא טראמפ מעוניין בסיום המלחמה ועומד על עסקה כוללת לשחרור כל החטופים, בנאומו במהלך החג בעצרת באו"ם טראמפ חזר על התנגדותו לשחרור חטופים בצורה הדרגתית.

כזכור, בנאום שנשא במהלך החג בעצרת הכללית של האו"ם, תקף טראמפ את המדינות שהכריזו על הכרה במדינה פלסטינית, ואמר כי הדבר מהווה פרס לחמאס. לדבריו במקום להיכנע "לדרישות הכופר" של חמאס, יש לוודא שישחררו את החטופים. דבריו גרמו למחיאות כפיים.

חלק מנאומו, שנמשך קרוב לשעה, כמעט פי 4 מהזמן המקובל, עסק במלחמה בעזה. הוא אמר שיש לעצור את המלחמה ולהחזיר את החטופים. יחד עם זאת תקף את חמאס באומרו שארגון הטרור הוא שסירב עד כה להפסקת אש.

במהלך דבריו חזר על אמירתו כי 38 מהחטופים בעזה, מתוך 48 החטופים אינם בחיים. הוא גם אמר שוב כי איינו מעוניין בעסקאות חלקיות אלא בעסקה שתכלול את כולם יחד.