כיכר השבת
הקלף המנצח של הפנטגון

מיליארדים למבצר המעופף: כלי הטיס האימתני שעומד להשתנות מהיסוד

בזמן שבעולם מדברים על חמקנים ומטוסי דור חמישי, ארצות הברית מהמרת על הקלף הכי חזק והכי ותיק שלה • עם צ'ק של למעלה מ-2 מיליארד דולר, המפציץ האסטרטגי שנכנס לשירות עוד בשנות ה-60 עובר מהפכה הנדסית שתשאיר אותו בשמיים גם בעוד עשורים • התוכנית האמריקאית לשליטה עולמית עד שנת 2033 (בעולם)

המפציץ האמריקני B52 ומטוסי חיל האוויר (צילום: דובר צה"ל)

ישנם כלי נשק שהם הרבה מעבר למכונות מלחמה – הם סמלים של הרתעה גלובלית. כזה הוא ה-B-52, ה"מבצר המעופף" שחורש את השמיים כבר שבעה עשורים. השבוע, מהלך דרמטי של משרד ההגנה האמריקאי הבהיר לעולם כולו: המפלצת הזו לא הולכת לשום מקום. להיפך, היא עומדת להשתנות מהיסוד.

על פי דיווח נרחב באתר Investing.com, חברת "בואינג דיפנס סיסטמס" היא זו שזכתה בחוזה העתק, ששוויו נאמד ב-2.04 מיליארד דולר. מדובר במימוש של תוכנית ה-CERP היוקרתית, במסגרתה יבוצע אחד המבצעים ההנדסיים המורכבים בתולדות חיל האוויר האמריקאי: החלפה מלאה של מנועי ה-TF33 העתיקים שנכנסו לשירות בשנות ה-60, במערכות הנעה מודרניות, חסכוניות וקטלניות.

הפרסומים מדגישים כי השדרוג לא נועד רק לשיפור יעילות הדלק, אלא הוא מהווה נדבך קריטי ביכולת השרידות של המטוס בעידן של איומים מתקדמים ושינויים דרמטיים בזירת הלחימה האווירית.

מנועים חדשים למפציצים הכבדים (צילום: ב"מ)

פריסה ארצית ומבצע הנדסי של עשור

היקף הפרויקט כה אדיר, שהעבודות יתפרסו על פני ארבע מדינות שונות ב: מאוקלהומה סיטי וסן אנטוניו ועד סיאטל ואינדיאנה. הפיזור הגאוגרפי הזה משקף את המורכבות הלוגיסטית ואת מעורבותן של תשתיות ענק מגוונות של בואינג ושותפיה.

על פי לוח הזמנים שנקבע בחוזה, המבצע ההנדסי הזה צפוי להסתיים רק ב-31 במאי 2033. מדובר בתוכנית ארוכת טווח שמתחילה כבר כעת עם הקצאה ראשונית של כ-35.77 מיליון דולר מתקציבי הפיתוח והניסוי לשנת 2026.

המסר של בואינג והפנטגון

בבסיס חיל האוויר "טינקר" שבאוקלהומה, המשמש כגורם המתקשר בפרויקט, מבינים את המשמעות האסטרטגית: זהו לא רק שדרוג טכני, אלא הבטחה לעתיד. בבואינג מדגישים כי הזכייה בחוזה מחזקת את מעמדה כספקית המרכזית של פתרונות תעופה לממשל האמריקאי, ומבטיחה ש"המבצר המעופף" יישאר המרכיב המרתיע ביותר בארסנל האמריקאי גם במחצית השנייה של המאה ה-21.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר