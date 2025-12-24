המפציץ האמריקני B52 ומטוסי חיל האוויר ( צילום: דובר צה"ל )

ישנם כלי נשק שהם הרבה מעבר למכונות מלחמה – הם סמלים של הרתעה גלובלית. כזה הוא ה-B-52, ה"מבצר המעופף" שחורש את השמיים כבר שבעה עשורים. השבוע, מהלך דרמטי של משרד ההגנה האמריקאי הבהיר לעולם כולו: המפלצת הזו לא הולכת לשום מקום. להיפך, היא עומדת להשתנות מהיסוד.

על פי דיווח נרחב באתר Investing.com, חברת "בואינג דיפנס סיסטמס" היא זו שזכתה בחוזה העתק, ששוויו נאמד ב-2.04 מיליארד דולר. מדובר במימוש של תוכנית ה-CERP היוקרתית, במסגרתה יבוצע אחד המבצעים ההנדסיים המורכבים בתולדות חיל האוויר האמריקאי: החלפה מלאה של מנועי ה-TF33 העתיקים שנכנסו לשירות בשנות ה-60, במערכות הנעה מודרניות, חסכוניות וקטלניות. הפרסומים מדגישים כי השדרוג לא נועד רק לשיפור יעילות הדלק, אלא הוא מהווה נדבך קריטי ביכולת השרידות של המטוס בעידן של איומים מתקדמים ושינויים דרמטיים בזירת הלחימה האווירית.

מנועים חדשים למפציצים הכבדים ( צילום: ב"מ )

פריסה ארצית ומבצע הנדסי של עשור

היקף הפרויקט כה אדיר, שהעבודות יתפרסו על פני ארבע מדינות שונות בארה"ב: מאוקלהומה סיטי וסן אנטוניו ועד סיאטל ואינדיאנה. הפיזור הגאוגרפי הזה משקף את המורכבות הלוגיסטית ואת מעורבותן של תשתיות ענק מגוונות של בואינג ושותפיה.

על פי לוח הזמנים שנקבע בחוזה, המבצע ההנדסי הזה צפוי להסתיים רק ב-31 במאי 2033. מדובר בתוכנית ארוכת טווח שמתחילה כבר כעת עם הקצאה ראשונית של כ-35.77 מיליון דולר מתקציבי הפיתוח והניסוי לשנת 2026.

המסר של בואינג והפנטגון

בבסיס חיל האוויר "טינקר" שבאוקלהומה, המשמש כגורם המתקשר בפרויקט, מבינים את המשמעות האסטרטגית: זהו לא רק שדרוג טכני, אלא הבטחה לעתיד. בבואינג מדגישים כי הזכייה בחוזה מחזקת את מעמדה כספקית המרכזית של פתרונות תעופה לממשל האמריקאי, ומבטיחה ש"המבצר המעופף" יישאר המרכיב המרתיע ביותר בארסנל האמריקאי גם במחצית השנייה של המאה ה-21.