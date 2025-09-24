סטיב ויטקוף, שליחו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ למזרח התיכון, עדכן הערב (רביעי) כי מנהיגי מדינות ערב נחשפו ליוזמת 21 הנקודות של הנשיא טראמפ לסיום המלחמה בעזה. התכנית טרם נחשפה לציבור.

"בתקווה, ואפילו בביטחון", אמר ויטקוף, "נוכל להודיע על סוג של פריצת דרך בנוגע לעזה בימים הקרובים. הצגנו את 21 הנקודות של תכנית טראמפ לסיום המלחמה".

מדובר בתכנית הכוללת לפי דיווחים את שחרור כל החטופים והפסקת אש קבועה בעזה. לפי הדיווח ב-Ynet היא כוללת גם את סיום המלחמה והקמת מנגנון שליטה אזרחי במעורבות של מדינות ערב המתונות והרשות הפלסטינית.

העיתונאי ברק רביד פרסם ב-N12 כי נתניהו מכיר באופן כללי את העקרונות האמריקנים, כך מפי גורמים ישראלים. עוד דווח כי טראמפ אמר שהשלב הבא בתכנית הוא לדון על כך עם נתניהו בפגישתם ביום שני בבית הלבן.

עוד דווח, כי טראמפ בפגישתו עם מנהיגי מדינות ערב ביקש את תמיכתן בעקרונות של תכניתו ואת מחויבותן לקחת חלק בתכנית ליום שאחרי בעזה. המנהיגים הערבים הביעו תמיכה בכך.

בכיר ערבי שהשתתף בפגישה צוטט בדיווח ב-N12: "כולם יצאו מהפגישה מלאי תקווה. בפעם הראשונה הרגשנו שיש תוכנית רצינית על השולחן. הנשיא טראמפ רוצה שהמלחמה תסתיים. שהפרק הנורא הזה יהיה מאחורינו ושנוכל להתקדם לדברים טובים יותר באזור".

בנאום שנשא במהלך החג בעצרת הכללית של האו"ם, תקף טראמפ את המדינות שהכריזו על הכרה במדינה פלסטינית, ואמר כי הדבר מהווה פרס לחמאס. לדבריו במקום להיכנע "לדרישות הכופר" של חמאס, יש לוודא שישחררו את החטופים. דבריו גרמו למחיאות כפיים.

חלק מנאומו, שנמשך קרוב לשעה, כמעט פי 4 מהזמן המקובל, עסק במלחמה בעזה. הוא אמר שיש לעצור את המלחמה ולהחזיר את החטופים. יחד עם זאת תקף את חמאס באומרו שארגון הטרור הוא שסירב עד כה להפסקת אש.

במהלך דבריו חזר על אמירתו כי 38 מהחטופים בעזה, מתוך 48 החטופים אינם בחיים. הוא גם אמר שוב כי איינו מעוניין בעסקאות חלקיות אלא בעסקה שתכלול את כולם יחד.