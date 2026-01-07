כיכר השבת
נאסר עליהם לדבר

לאחר שראש הממשלה ויועצו יונתן אוריך שוחחו - בית המשפט האריך את ההגבלות

לאחר שהשופט מזרחי קבע כי התנאים המגבילים של יועץ ראש הממשלה נתניהו - יונתן אוריך יוסרו בשל מחדל של המשטרה, בית המשפט האריך היום שוב את ההגבלות (חדשות משפט)

יונתן אוריך, אתמול (צילום: Jonathan Shaul/Flash90)

לאחר שראש הממשלה שוחח אתמול (שלישי) עם יועצו הקרוב לשעבר יונתן אוריך, בית המשפט שוב אסר על השניים לדבר.

כזכור השבוע עורכי הדין עמית חדד ונעה מילשטיין (המייצגים גם את בתיקי האלפים), הצהירו כי תנאי ההרחקה של אוריך מראש הממשלה פקעו באופן סופי – וכי הוא מתכוון לשוב לפעילות מלאה לצידו.

המחדל של המשטרה והסירוב של השופט במרכז הדרמה עומדת בקשת המשטרה להאריך את הרחקתו של אוריך ב-60 ימים נוספים. אלא שעל פי הפרסומים, השופט מנחם מזרחי סירב להאריך את התנאים במעמד צד אחד. הסיבה? חלוף הזמן. בעוד שהחוק מתיר הגבלות עד 180 יום, מאז מעצרו של אוריך חלפו כבר 250 ימים. המשטרה, מצדה, נאלצה להודות כי הגשת הבקשה שעות ספורות לפני הפקיעה הייתה שגויה, אך כינתה זאת "פגם בר ריפוי".

תגובת המשטרה לבית המשפט הייתה חריפה וחסרת תקדים. בעקבות הצהרת סנגוריו של אוריך, טענו במשטרה כי יש לעצור את חזרתו ללשכת ראש הממשלה, אותה הגדירו כ"זירת ביצוע העבירות". נזכיר כי אוריך חשוד בעבירות חמורות של מגע עם סוכן זר, שוחד, מרמה, והעברת ידיעה סודית.

השופט מזרחי דחה את הבקשה משום שלטענתו הוגשה באיחור, ומכיוון שאין לו סמכות לדון בהם שכן חלפו יותר מ-180 הימים המותרים בחוק, הוא אישר קיום דיון על הארכת התנאים בחקירת הדלפת המסמכים המסווגים.

היום כאמור בית המשפט האריך את ההגבלות ועל יונתן אוריך נאסר ליצור קשר עם ראש הממשלה נתניהו.

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
כמו שהרצל אמר....אם רוצים אין זאת אגדה. חבל שכמה שאנחנו רוצים שמערכות האכיפה יתפקדו בצורה ראויה וסבירה - זה לא נראה באופק. המערכות הללו הושחתו לחלוטין. וכמובן אף אחד חוץ מהאזרח לא ישלם מחיר.
משה

