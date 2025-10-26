נתניהו בישיבת הממשלה ( צילום: עומר מירון/ לע״מ, סאונד: בן פרץ/ לע״מ )

ראש הממשלה בנימין נתניהו פתח היום (ראשון) את ישיבת הממשלה, שהתכנסה בירושלים, בהתייחסות לטענות על כך שארצות הברית מכתיבה את הקו הביטחוני של ישראל. נתניהו הדף את הטענות וטען כי מדיניות ישראל בידי עצמה. 'כיכר השבת' מגיש את הדברים המלאים - לצפייה.

"בחודש האחרון אנחנו עדים לטענות מגוחכות ביחס ליחסים שבין ארצות הברית לישראל", פתח נתניהו. "כשהייתי בוושינגטון נאמר שם שאני שולט בממשל האמריקני, שאני מכתיב לו את המדיניות הביטחונית שלו. עכשיו טוענים את ההפך - הממשל האמריקני שולט בי והוא מכתיב את המדיניות הביטחונית של ישראל. "לא זה נכון ולא זה נכון. ישראל היא מדינה עצמאית, ארצות הברית היא מדינה עצמאית. היחסים בינינו הם יחסים של שותפים, והשותפות הזאת, שהגיעה לשיא של כל הזמנים, התבטאה גם בשיתוף המבצעי בחלק השני של מבצע עם כלביא". ראש הממשלה הוסיף: "היא מתבטאת גם, והתבטאה רק לאחרונה, בשחרור כל החטופים החיים מעזה, וכמובן במאמץ להשיב את כל החללים, וגם בתחומים אחרים אנחנו משנים יחד את פני המזרח התיכון.

נתניהו בישיבת הממשלה, היום ( צילום: קובי גדעון/ לע״מ )

"אבל אני רוצה להבהיר דבר אחד ברור - המדיניות הביטחונית שלנו היא בידי עצמנו. אנחנו לא מוכנים לסבול התקפות נגדנו, אנחנו מגיבים לפי שיקול דעתנו נגד התקפות כפי שראינו גם בלבנון ולאחרונה גם בעזה.

"אנחנו הטלנו 150 טון על חמאס ועל גורמי הטרור לאחר ההתקפה על שני חיילינו. וכמובן אנחנו גם מסכלים סכנות בהתהוותן לפני שהן יוצאות אל הפועל כפי שעשינו רק אתמול ברצועת עזה".

לדברי נתניהו, "איננו מבקשים אישור מאף אחד על כך. אנחנו שולטים בביטחון שלנו ואנחנו גם הבהרנו ביחס לכוחות הבינלאומיים שישראל תקבע אילו כוחות אינם מקובלים עלינו וככה אנחנו פועלים ונמשיך לפעול.

"זה כמובן מקובל גם על ארצות הברית, כפי שנציגיה הבכירים ביותר הביעו בימים האחרונים. ישראל היא מדינה עצמאית. אנחנו נגן על עצמנו בכוחות עצמנו ואנחנו נמשיך לשלוט בגורלנו".