ראש הממשלה בנימין נתניהו הודיע היום (שני) בכנס החשב הכללי בירושלים כי לדעתו ישראל עומדת בפני תקופה של בידוד מדיני וכלכלי על רקע מלחמת "חרבות ברזל" והשפעותיה. על רקע דאגות לגבי השפעת מיעוטים וגלי דעת קהל בחו"ל, וכן ניצול המדיומים הדיגיטליים על ידי יריבים, קרא נתניהו להתכונן לשינוי אסטרטגי בכלכלה ובתעשייה הביטחונית.

"בכנס החשב הכללי בירושלים שנערך היום (שני) אמר ראש הממשלה: 'אנחנו ניתקל במחסומים מסוימים בסחר העולמי, אנחנו בעולם מאוד מאתגר. המוסלמים שהיגרו לאירופה הפכו למיעוט משמעותי ווקאלי. זה מכופף את הממשלות שם בסוגיית עזה, והם שוללים את הציונות'."

ההודעה מגיעה בתקופה של מתחים מדיניים וכלכליים גוברים, שבהם המדיניות החוץ־כלכלית של ישראל עומדת למבחן מול תגובות ציבוריות וסנקציות אפשריות ברחבי העולם.

לדברי ראש הממשלה, ההשפעה של מיעוטים אלו על מדיניות הממשלות זניחה היא לא: "המיעוטים הללו משפיעים על הממשלות מאוד, זה משפיע על המנהיגים, הם לא מכחישים את זה. הם מודים בזה בשיחות פרטיות. זה מייצר הרבה סנקציות והגבלות על ישראל, וזה מגביל את היכולת שלנו לייבא חלקי נשק, ומאיים עלינו בניצנים כלכליים. זה נתון, וקשה מאוד להשפיע על זה".

בניגוד לניסוחים קודמים, הפעם נתניהו קישר במפורש גם את תרומת המהפכה הדיגיטלית לבידוד: "היריבים שלנו מנצלים אותה. סין וקטאר משקיעים בבינה מלאכותית סכומי עתק. ויש להם הרבה עוצמה. יותר עוצמה מהתקשורת המסורתית. וגם התקשורת המסורתית מצטרפת למיעוטים הבינלאומיים. זה מכניס אותנו לבידוד. אנחנו נצטרך להילחם בזה".

מסקנתו של נתניהו מהניתוח הייתה ברורה ומחייבת שינוי במדיניות הכלכלית והביטחונית: "נצטרך יותר ויותר להסתגל לכלכלה עם סממנים אוטרקיים. זו מילה שנואה עליי, אני חסיד של השוק החופשי, אני עבדתי להביא את ישראל למהפכת שוק חופשי, אבל אנחנו יכולים למצוא את עצמנו במצב שבו תעשיות הנשק שלנו יהיו חסומות. אנחנו נצטרך לפתח פה תעשיות נשק. אנחנו נצטרך להיות אתונה וסופר-ספרטה. אין לנו ברירה. לפחות בשנים הקרובות ניאלץ להתמודד עם ניסיונות הבידוד הללו. מה שעבד עד עכשיו, לא יעבוד מעכשיו".

ראש הממשלה קרא להיערכות כוללת: "נצטרך להשקיע סכומים גדולים במאבק תודעתי נגדי. אנחנו לא בבלוק עולמי וזה הופך אותנו לחשופים. אבל זה גם יתרון: יש לנו עוצמה טכנולוגית מדעית שאחרים תלויים בה".

נתניהו הדגיש את הצורך בפיתוח יכולות תעשייה עצמאית, ולא רק מחקר ופיתוח: "אנחנו עלולים למצוא את עצמנו חסומים גם בייצור. לכן צריך לפתח מנגנונים שיעמדו בזכות עצמם".

הוא הנחה את משרד האוצר לחולל שינוי מיידי בתהליכים: "מה שעבד עד עכשיו לא יעבוד בהמשך. לא נוכל לאשר פרויקטים עצומים עם הבירוקרטיה הקיימת. צריך לגלח את הבירוקרטיה באופן לקוני ונמרץ. אני יודע שזה יתקל בהתנגדות משפטית, ונצטרך לחוקק ולתקן. אבל החיים חשובים מהחוק. אין לנו זמן – העולם והאויבים שלנו זזים במהירות עצומה".

לסיום אמר: "גם כשעוקרים סרטן הוא יכול לחזור. עלינו להתארגן מראש, לא רק כדי למנוע מאיראן להתחמש מחדש אלא גם כדי להגן על עצמנו, עם כלי המגן של העתיד ויכולת הייצור שלהם. אתם שומרים על תקינות המערכת, וזה חשוב, אבל חייבים לזוז מהר. הסחר העולמי יעמיד אותנו בשנים הקרובות בפני אתגרים חדשים – ונצטרך לפרוץ אותם".

הדברים והאזהרות של ראש הממשלה עוררו תגובות חריפות מהאופוזיציה.

ראש האופוזיציה, יאיר לפיד, תקף את המסקנות והמדיניות: "אמירתו של נתניהו שישראל נכנסת לבידוד וצריכה להסתגל לכלכלת בידוד היא אמירה מטורפת. הבידוד אינו צו גורל, הוא תוצר של מדיניות שגויה וכושלת של נתניהו וממשלתו, הם הופכים את ישראל למדינת עולם שלישי ואפילו לא מנסים לשנות את המצב. אפשר אחרת. ישראל יכולה לחזור להיות מצליחה, אהודה, עם כלכלת עולם ראשון משגשגת".

גם יו"ר מפלגת הדמוקרטים, יאיר גולן, התייחס בחריפות לדברי נתניהו: "נתניהו 'מברך' את אזרחי ישראל לרגל ראש השנה: בשביל לשמור על הכסא שלי, אני צריך מלחמת נצח ובידוד. ואתם תקריבו את המדינה, את הכלכלה, את עתיד הילדים שלכם ואת הקשר שלכם לעולם. התשובה שלנו לאיש השפל הזה: השנה נחליף אותך ונציל את ישראל".