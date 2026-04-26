בצעד פוליטי משמעותי, הודיע היום (ראשון) עופר גולן, יועצו הבכיר לשעבר של ראש הממשלה בנימין נתניהו, על הצטרפותו למפלגת עוצמה יהודית בראשות השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר.

גולן, שניהל שש מערכות בחירות עבור הליכוד, ינהל את מערך האסטרטגיה של 'עוצמה יהודית'.

ההודעה על ההצטרפות הגיעה שבועיים בלבד לאחר שגולן הודיע על סיום תפקידו בלשכת ראש הממשלה, לאחר כעשור של עבודה צמודה עם נתניהו. במהלך השנים שימש גולן כיועץ ודובר ראש הממשלה, ונחשב לאחד האנשים הקרובים והמשפיעים ביותר בסביבתו.

בהודעתו, הדגיש גולן את המשמעות הלאומית לדבריו של הצטרפותו. "מפלגת עוצמה יהודית היא המפלגה השנייה בגודלה במחנה הלאומי, והרביעית בגודלה בכנסת, שמייצגת ציבור עצום ומגוון מכל חלקי החברה הישראלית", מסר. "בתקופה רוויית אתגרים והזדמנויות זו, להצלחתה יש משמעות לאומית מכרעת".

גולן הוסיף והודה לשר בן גביר: "אני מודה לשר בן גביר על האמון ועל ההזדמנות לתרום מניסיוני וכישורי להצלחת המפלגה, שהיא הצלחת המחנה הלאומי כולו". בסיום דבריו, הוסיף: "אני עובר דירה אבל נשאר באותו הבניין".

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר בירך על ההצטרפות: "אני מברך על הצטרפותו של עופר גולן שינהל את מערך האסטרטגיה של עוצמה יהודית", אמר בן גביר. "עופר מביא עמו ניסיון עשיר, הבנה עמוקה של הזירה הפוליטית והתקשורתית, ויכולות מוכחות בהובלת קמפיינים מנצחים בארץ ובעולם".

בן גביר הדגיש כי גולן "יחזק את המערך הקיים והנפלא של עוצמה יהודית", והוסיף: "בעזרת השם הוא יתרום רבות להובלת המפלגה למחוזות עוד יותר גבוהים, להמשך חיזוק המפלגה, להעמקת הקשר עם הציבור ולהובלת המסרים שלנו בנחישות, באחריות ובמקצועיות".

כאמור, במהלך השנים ניהל שש מערכות בחירות עבור הליכוד, וכן קמפיינים פוליטיים בזירה הבינלאומית. בתפקידו בלשכת ראש הממשלה, נחשב לאחד האנשים המשפיעים ביותר על התקשורת והמסרים הפוליטיים של נתניהו.

כזכור, בעת פרישתו מלשכת ראש הממשלה לפני שבועיים, הביע נתניהו הערכה רבה לגולן. "לאורך השנים היה עופר שותף לדרך, פעל במקצועיות ומסירות רבה, במחויבות מלאה ובשיקול דעת, ותרם לי תרומה משמעותית בעצות נבונות ובשכל ישר", אמר אז ראש הממשלה.