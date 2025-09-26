סקר חדשות 12 מעלה כי אילו הבחירות לכנסת היו מתקיימות היום, הליכוד הייתה נשארת המפלגה הגדולה ביותר עם 24 מנדטים – ללא שינוי מהשבוע שעבר.

בצד השני של המפה הפוליטית, גוש מתנגדי נתניהו מקבל 57 מנדטים בלבד, וגם לאחר הצטרפות מפלגתו החדשה של יועז הנדל, "מילואימניקים", שמקבלת ארבעה מנדטים ונמצאת בדיוק על סף אחוז החסימה, אין לגוש זה אפשרות להרכיב ממשלה ללא המפלגות הערביות.

גוש הקואליציה הנוכחית נשאר יציב על 49 מנדטים.

במבט מפלגתי, "בנט 2026" נחלשת ויורדת ל־19 מנדטים, ירידה של שניים מהסקר הקודם. ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן והדמוקרטים של יאיר גולן מקבלות שתיהן 11 מנדטים.

מפלגת "ישר" של גדי איזנקוט נחלשת אף היא ועומדת על שמונה מנדטים בלבד, לאחר שבשיאה נמדדה עם 12. ש״ס שומרת על כוחה עם תשעה מנדטים, יש עתיד של יאיר לפיד יורדת לשמונה, ויהדות התורה נותרת עם שבעה.

חד״ש-תע״ל ורע״ם מקבלות חמשה מנדטים כל אחת, עוצמה יהודית מקבלת חמישה והציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ' מצליחה לעבור את אחוז החסימה עם ארבעה מנדטים.

בתחום ההתאמה לראשות הממשלה, ראש הממשלה בנימין נתניהו מוביל בפער ניכר עם 40 אחוזי תמיכה. יו״ר האופוזיציה יאיר לפיד עומד על 22 אחוזים, ושליש מהציבור, 32 אחוזים, סבור שאף אחד מהשניים לא מתאים.

בתרחישים חלופיים נמצא נתניהו קרוב יחסית לנפתלי בנט, עם 36 אחוזים מול 32, ומקדים את איזנקוט בתוצאה של 36 מול 30.

הסקר בחן גם עמדות הציבור בסוגיות מדיניות. 38 אחוזים מהנשאלים תומכים בהחלת ריבונות ישראלית בחלקים מיהודה ושומרון, 41 אחוזים מתנגדים, ו־21 אחוזים אינם יודעים.

כשנשאלו מה לדעתם צריכה ישראל לעשות כעת בעזה, 56 אחוזים אמרו שיש לחתור לעסקה שתוביל לסיום המלחמה, 36 אחוזים סבורים שיש להמשיך בכיבוש העיר עזה, ו־8 אחוזים השיבו שאינם יודעים.

הסקר נערך ב־25 בספטמבר 2025 על ידי מכון "מדגם" בניהול מנו גבע בקרב 501 משיבים במדגם מייצג של כלל האוכלוסייה הבוגרת בישראל. טעות הדגימה המרבית עומדת על פלוס מינוס 4.4 אחוזים.