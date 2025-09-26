כיכר השבת
הנתונים המלאים

סקר: הליכוד ממשיך להוביל; בנט, איזנקוט ויועז הנדל מאבדים מנדטים

גוש נתניהו נותר עם 49 מנדטים, גוש מתנגדיו עם 57 בלבד | עוד עולה מהסקר כי רוב הציבור נגד החלת ריבונות ביו"ש, ותומך בעסקה לסיום המלחמה (חדשות)

כיכר השבת
1תגובות

סקר חדשות 12 מעלה כי אילו הבחירות לכנסת היו מתקיימות היום, הליכוד הייתה נשארת המפלגה הגדולה ביותר עם 24 מנדטים – ללא שינוי מהשבוע שעבר.

בצד השני של המפה הפוליטית, גוש מתנגדי נתניהו מקבל 57 מנדטים בלבד, וגם לאחר הצטרפות מפלגתו החדשה של יועז הנדל, "מילואימניקים", שמקבלת ארבעה מנדטים ונמצאת בדיוק על סף אחוז החסימה, אין לגוש זה אפשרות להרכיב ממשלה ללא המפלגות הערביות.

גוש הקואליציה הנוכחית נשאר יציב על 49 מנדטים.

במבט מפלגתי, "בנט 2026" נחלשת ויורדת ל־19 מנדטים, ירידה של שניים מהסקר הקודם. ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן והדמוקרטים של יאיר גולן מקבלות שתיהן 11 מנדטים.

מפלגת "ישר" של גדי איזנקוט נחלשת אף היא ועומדת על שמונה מנדטים בלבד, לאחר שבשיאה נמדדה עם 12. ש״ס שומרת על כוחה עם תשעה מנדטים, יש עתיד של יאיר לפיד יורדת לשמונה, ויהדות התורה נותרת עם שבעה.

חד״ש-תע״ל ורע״ם מקבלות חמשה מנדטים כל אחת, עוצמה יהודית מקבלת חמישה והציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ' מצליחה לעבור את אחוז החסימה עם ארבעה מנדטים.

בתחום ההתאמה לראשות הממשלה, ראש הממשלה בנימין נתניהו מוביל בפער ניכר עם 40 אחוזי תמיכה. יו״ר האופוזיציה יאיר לפיד עומד על 22 אחוזים, ושליש מהציבור, 32 אחוזים, סבור שאף אחד מהשניים לא מתאים.

בתרחישים חלופיים נמצא נתניהו קרוב יחסית לנפתלי בנט, עם 36 אחוזים מול 32, ומקדים את איזנקוט בתוצאה של 36 מול 30.

הסקר בחן גם עמדות הציבור בסוגיות מדיניות. 38 אחוזים מהנשאלים תומכים בהחלת ריבונות ישראלית בחלקים מיהודה ושומרון, 41 אחוזים מתנגדים, ו־21 אחוזים אינם יודעים.

כשנשאלו מה לדעתם צריכה ישראל לעשות כעת בעזה, 56 אחוזים אמרו שיש לחתור לעסקה שתוביל לסיום המלחמה, 36 אחוזים סבורים שיש להמשיך בכיבוש העיר עזה, ו־8 אחוזים השיבו שאינם יודעים.

הסקר נערך ב־25 בספטמבר 2025 על ידי מכון "מדגם" בניהול מנו גבע בקרב 501 משיבים במדגם מייצג של כלל האוכלוסייה הבוגרת בישראל. טעות הדגימה המרבית עומדת על פלוס מינוס 4.4 אחוזים.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (24%)

לא (76%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
רק 56 אחוז בעד חתירה לעיסקה? לא יתכן. המלחמה הזאת כבר מיותרת
ליטאי

אולי גם יעניין אותך:

עוד בפוליטי מדיני:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר