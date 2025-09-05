ברקע הסקרים השונים המראים כי מפלגות הקואליציה מאבדות מכוחן, שלמה פילבר, הסוקר של ערוץ 14, כותב כי מדובר במניפולציה וכי המפלגות החרדיות לא יירדו במספר המנדטים וכי בצלאל סמוטריץ' יעבור את אחוז החסימה.

הפוסט המלא של פילבר:

‏בשבועות אלו אנחנו חווים את הגל השלישי של המניפולציות בסקרים.

הראשון התרחש מתחילת המלחמה - אז סיפרו לנו שהליכוד איבד שליש בכוחו 10 מנדטים!

מאז ספטמבר 2024 - הליכוד מתחזק אצל כולם ל 24-30 (הליכודניקים שבו הביתה ?!)

אז מה עושים?

עוברים לגל השני של מניפולציות - סמוטריץ לא עובר את אחוז החסימה.

זה בקלות מוריד לגוש ארבעה מנדטים ושומר אותו נמוך. אבל גם הפיקציה הזו לא ממש מתכתבת עם המציאות. אז לאחרונה החזירו את סמוטריץ למשחק. ובכל זאת איך שומרים על רוב של 61 ללא ערבים לגוש השמאל.

וכאן הגענו לגל השלישי של המניפולציה - מורידים את החרדים.

הגידול הטבעי של החרדים הוא כפול מהציבור בישראל 4.1% מול כ 2%. זה לבדו צריך להביא לכך שב 2026 יהיה לחרדים לפחות מנדט נוסף על ה 18 שקיבלו ב 2022.

אבל, מי סופר? באחרונה נותנים לחרדים 15. (ליהדות התורה 7 שב 2022 היו חסרים לה 8000 קולות למנדט השמיני). ואצל ש"ס בכלל שחיטה. הם יורדים מ 11 מנדטים ל 8-9.

ככה שומרים על גוש ימין מכווץ ומרוסן, וממשיכים למכור אשליות.

אגב, מניסיון של 78 שנה, כל המנדטים "המחוקים" הללו בתקשורת מגיעים להצביע בקלפי.

בינתיים, אפשר להמשיך להתבסם מהמספרים המומצאים.