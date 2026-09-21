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סערה דיפלומטית

קטאר במתקפה: "ישראל אחראית לכל כסף שהגיע לחמאס"

משרד החוץ הקטארי מפרסם הודעה חריגה בעקבות תחקיר ה'ניו יורקר' • "כל סיוע עבר בתיאום מלא עם ישראל, המוסד והשב"כ" • התגובה מגיעה על רקע פרשת קטאר והטענות נגד מקורבי נתניהו | הסערה שמטלטלת את המערכת (פוליטי מדיני)

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קמפיין נגד קטאר (צילום: מרים אלסטר, פלאש 90)

משרד התקשורת הקטארי פרסם הודעה רשמית וחריגה בה דחה מכל וכל את הטענות לפיהן העבירה המדינה כספים ישירות ל. ההודעה מגיעה בעקבות תחקיר שפורסם במגזין 'הניו יורקר', וממנה עולה כי הסיוע הופנה לעם הפלסטיני ב אך ורק בתיאום מלא עם הרשויות בישראל ושותפים בינלאומיים.

"כל הסיוע הכספי, לצד מזון, תרופות, דלק ומוצרים חיוניים אחרים – עבר דרך ישראל לפני כניסתו לרצועה", נכתב בהודעה. "לא הועבר כסף לאף גורם ללא ידיעת ישראל ומעורבותה בכל שלבי התהליך".

עוד הוסיפו בדוחא כי אם כספים הגיעו לחמאס, האחריות הבלעדית מוטלת על ישראל, אשר פיקחה על הכנסת הסיוע לאורך שנות כהונתם של ראשי ממשלה שונים – מ ויאיר לפיד ועד נפתלי בנט – באמצעות מנגנוני הביטחון ובהם המוסד והשב"כ.

קטאר אף תקפה בחריפות את התחקיר עצמו, וטענה כי הוא נועד לפגוע במוניטין שלה כמתווכת בינלאומית. לטענת משרד החוץ הקטארי, גורמי ימין קיצוני בישראל הפיצו לאורך שנים מסמכים בניסיון לייחס לקטאר טענות חסרות שחר כדי לפגוע בתפקידה המרכזי.

התחקיר והתגובה הקטארית מעלים שוב אל פני השטח את מעורבותם של מקורבי ראש הממשלה בנימין נתניהו – יונתן אוריך, ישראל איינהורן ואלי פלדשטיין – בפרשה המכונה "פרשת קטאר".

על פי חומרי החקירה המרכזיים בפרשה, פעלו אוריך ופלדשטיין בתיאום עם איינהורן כדי לנקות את שמה של קטאר מאחריות למימון טרור ולהציגה כמתווכת המועדפת לעסקת חטופים, בין היתר באמצעות הפצת מסרים פרו־קטאריים ואנטי־מצריים בתקשורת הישראלית.

באחת ההתכתבויות שנחשפו, אף נכתב במפורש: "צריך לתדרך איך לסמוך על החברים". הפרשה ממשיכה להסעיר את המערכת הפוליטית ומותירה סימני שאלה כבדים סביב ההתנהלות מאחורי הקלעים.

כיכר החטופים (צילום: יהודה גליקמן)

יצוין כי בעבר התגלו מיזמים שונים שניסו להפעיל לחץ על קטאר. על פי תחקיר שפורסם ב'הארץ', ביום השישי למלחמת חרבות ברזל התארגנה קבוצת וואטסאפ חשאית ובה כ-30 בכירים – יועצים פוליטיים, קמפיינרים ומומחי תודעה – שניסו להפעיל קמפיין בינלאומי נגד קטאר כמממנת חמאס. המיזם פעל במהירות: אתרים ייעודיים בשפות זרות, חשבונות רשת ומצגות, אך לאחר חודש של פעילות התנדבותית אינטנסיבית, הפרויקט דעך ונגנז.
בנימין נתניהוחמאסרצועת עזההמוסדקטארהשב"כיונתן אוריךניו יורקראלי פלדשטיין

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