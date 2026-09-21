קטאר במתקפה: "ישראל אחראית לכל כסף שהגיע לחמאס"

משרד התקשורת הקטארי פרסם הודעה רשמית וחריגה בה דחה מכל וכל את הטענות לפיהן העבירה המדינה כספים ישירות לחמאס. ההודעה מגיעה בעקבות תחקיר שפורסם במגזין 'הניו יורקר', וממנה עולה כי הסיוע הופנה לעם הפלסטיני ברצועת עזה אך ורק בתיאום מלא עם הרשויות בישראל ושותפים בינלאומיים.

"כל הסיוע הכספי, לצד מזון, תרופות, דלק ומוצרים חיוניים אחרים – עבר דרך ישראל לפני כניסתו לרצועה", נכתב בהודעה. "לא הועבר כסף לאף גורם ללא ידיעת ישראל ומעורבותה בכל שלבי התהליך".

עוד הוסיפו בדוחא כי אם כספים הגיעו לחמאס, האחריות הבלעדית מוטלת על ישראל, אשר פיקחה על הכנסת הסיוע לאורך שנות כהונתם של ראשי ממשלה שונים – מבנימין נתניהו ויאיר לפיד ועד נפתלי בנט – באמצעות מנגנוני הביטחון ובהם המוסד והשב"כ.

קטאר אף תקפה בחריפות את התחקיר עצמו, וטענה כי הוא נועד לפגוע במוניטין שלה כמתווכת בינלאומית. לטענת משרד החוץ הקטארי, גורמי ימין קיצוני בישראל הפיצו לאורך שנים מסמכים בניסיון לייחס לקטאר טענות חסרות שחר כדי לפגוע בתפקידה המרכזי.

התחקיר והתגובה הקטארית מעלים שוב אל פני השטח את מעורבותם של מקורבי ראש הממשלה בנימין נתניהו – יונתן אוריך, ישראל איינהורן ואלי פלדשטיין – בפרשה המכונה "פרשת קטאר".

על פי חומרי החקירה המרכזיים בפרשה, פעלו אוריך ופלדשטיין בתיאום עם איינהורן כדי לנקות את שמה של קטאר מאחריות למימון טרור ולהציגה כמתווכת המועדפת לעסקת חטופים, בין היתר באמצעות הפצת מסרים פרו־קטאריים ואנטי־מצריים בתקשורת הישראלית.

באחת ההתכתבויות שנחשפו, אף נכתב במפורש: "צריך לתדרך איך לסמוך על החברים". הפרשה ממשיכה להסעיר את המערכת הפוליטית ומותירה סימני שאלה כבדים סביב ההתנהלות מאחורי הקלעים.