גדעון סער

שר החוץ גדעון סער שיגר היום (שלישי) מסר נחרץ לארגון הטרור חיזבאללה, כשהוא מבהיר כי "עידן המשוואות" של מנהיג הארגון המנוח חסן נסראללה הגיע לקיצו.

הדברים נאמרו במסיבת עיתונאים משותפת עם שר החוץ של סרביה מרקו דג'וריץ', לאחר דיאלוג אסטרטגי בין המדינות במשרד החוץ בירושלים. "כשחיזבאללה מפר את הפסקת האש ומערער אותה ואת יציבותה, הוא חושב שישחזר את 'עידן המשוואות' של תקופת נסראללה", הבהיר שר החוץ. "זה לא הולך לקרות! אותן 'משוואות' עברו מן העולם - יחד עם נסראללה. אנחנו נמשיך לרסק את תשתיות הטרור של חיזבאללה הסמוכות לגבולנו שהוקמו כדי לפלוש לארצנו ולאיים על ביטחון אזרחינו".

תיעודים של נשק בבתי ספר ובתים פרטיים

במהלך המסיבה הציג שר החוץ תיעודים מזעזעים של אמצעי לחימה שכוחות צה"ל איתרו במרחב דרום לבנון. "חיזבאללה הפך את כל הקו הקדמי של דרום לבנון לרשת של תשתיות טרור", ציין סער. "האיום הזה לא קיבל מענה הולם מצד ממשלת לבנון".

על פי דבריו, אותרו אמצעי לחימה באזורים אזרחיים, כולל בתוך בית ספר ואתרים רגישים אחרים. "הנשקים הללו של חיזבאללה התגלו על ידי צה"ל בדרום לבנון - קילומטרים ספורים מהגבול שלנו", הדגיש שר החוץ.

ביקורת חריפה על ממשלת לבנון

שר החוץ הפנה ביקורת חריפה כלפי ממשלת לבנון על כישלונה בהתמודדות עם שליטת חיזבאללה בשטחה. "מדינת הטרור של חיזבאללה, שהיא שלוחה איראנית, מקיימת כיבוש דה פקטו של לבנון תוך רמיסת ריבונותה ופגיעה באזרחיה", אמר.

סער הדגיש כי המשא ומתן הישיר עם לבנון הוא חשוב ויכול להיות פתח לעתיד שונה וטוב יותר, אך הוסיף: "ממשלת לבנון חייבת לנקוט בצעדים פרקטיים להשבת הריבונות שלה - כנגד השליטה דה פקטו של איראן בשטחה".

"המאמצים היו חלקיים ומוגבלים"

שר החוץ התייחס למאמצי ממשלת לבנון עד כה ואמר: "גם המאמצים שלהם שכן היו - היו חלקיים ומוגבלים לשטחים פתוחים. הם לא טיפלו בציוד בבתים הפרטיים, ובבונקרים של הטרור לא טיפלו אפילו לא במידה מועטה".

כזכור, כוחות צה"ל ממשיכים בפעילות מבצעית אינטנסיבית בדרום לבנון, כאשר ביממה האחרונה הושמדו תשתיות טרור נרחבות של ארגון חיזבאללה. הפעילות מתבצעת על רקע הפרות חוזרות ונשנות של הפסקת האש מצד הארגון.

הדיאלוג האסטרטגי בין ישראל לסרביה התקיים בהשתתפות גורמי ביטחון ומודיעין משני הצדדים, והמסיבת העיתונאים המשותפת שלאחריו הדגישה את העמדה הנחרצת של ישראל כלפי איומי הטרור מצפון.