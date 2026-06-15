ח"כ יצחק גולדקנופף, הגיב היום בחריפות אחרי חשיפת 'כיכר השבת' כי יו"ר ש"ס אריה דרעי עומד מאחורי המהלך לקידום חוק שיפסיק את מעצר בחורי הישיבות בעוון לימוד תורה, וגרר תגובה נזעמת מצידו של ח"כ מיכאל מלכיאלי.

גולדקנופף הגיב כי "מאסנו בטריקים והשטיקים שנועדו לייצר כותרות וספינים ותו לא. מה שלא עשתה הממשלה ב-4 שנים היא בוודאי לא תעשה כעת. התפקחנו מזמן ואין לנו אמון".

"כפי שגדולי ישראל הורו לנו, נעמוד על הדרישה להביא כבר ביום רביעי את חוק פיזור הכנסת", הוסיף.

ח"כ מיכאל מלכיאלי, הגיב בחריפות: "כשהכתב המקורב אליכם פרסם היום את המהלך הזה בהובלת רה"מ יחד עם האדמו"ר מבעלזא והגרמ"ה הירש, שתקתם ולא הבעתם מילה אחת של ביקורת. אבל כשראיתם את הפרסום שמי שמוביל את התוכנית כבר שבועיים זה יו"ר ש"ס אריה דרעי, קפצתם נגד המהלך היחידי שיכול לעצור כעת את תופעת מעצרי לומדי התורה".

הוא תהה: "אתם מוכנים לסכן 80,000 בחורי ישיבות שנתונים כעת לסכנת מעצרים, רק בשל שיקולי אגו וקרדיט. עד להיכן הקנאה תוביל אתכם?".

כזכור, מוקדם יותר היום חשף ישי כהן כי כבר לפני כשבועיים פנה דרעי למזכיר הממשלה, יוסי פוקס, עם פתרון לסוגיה שמעסיקה יותר מכל את ההנהגה החרדית.

דרעי מבקש לפצל את חוק הגיוס שקודם בוועדת חוץ וביטחון ולהעביר בהוראת שעה לשנה אחת בלבד את 'הוראות המעבר' בחוק, הוראות שיותירו את הסנקציות הכלכליות אך מאידך יוביל להפסקת המעצרים.

דרעי שוחח ביומיים האחרונים עם מזכיר הממשלה יוסי פוקס בבקשה לקדם את ההליך במהירות, מה שגם יימנע את המהומות וההפגנות ברחובות. החקיקה - בהוראת שעה - תסדיר רק את סוגיית המעצרים ולא את הסנקציות הכלכליות.