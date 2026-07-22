"האמת והשלום אהבו": השופט סולברג פרסם איגרת לקראת תשעה באב

ערב תשעה באב, פרסם יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, המשנה לנשיא בית המשפט העליון השופט נעם סולברג, איגרת מיוחדת לקראת מערכת הבחירות הקרובה לכנסת.

באיגרת, שהופצה לכלל חברי הוועדה ועובדיה, הזהיר סולברג מניסיונות לפגוע בתקינות הבחירות והדגיש את החובה המוחלטת לשמור על קולו של כל אזרח ואזרחית.

"ערב תשעה באב הוא זמן של זיכרון ושל חשבון נפש", פתח סולברג את דבריו. "אנו זוכרים את המחיר הכבד ששילם עמנו על קיטוב, על פילוג ועל שנאת חינם, ובה בעת גם את כוחו המופלא לקום מן החורבן, לשוב לארצו, לבנות בה מדינה יהודית ודמוקרטית ולהבטיח בה בית משותף לכל אזרחיה".

השופט סולברג הדגיש את המשמעות העמוקה של הבחירות הדמוקרטיות. "בחירות הן שיאה של הדמוקרטיה, אך הן גם ביטוי עמוק לציונות המעשית: הריבונות של אזרחי ישראל בארצם, האחריות המשותפת לעתיד המדינה והאמונה בכוחנו לעצב יחד את חיינו הלאומיים", ציין.

בהמשך דבריו התייחס סולברג לשליחות המוטלת על ועדת הבחירות המרכזית. "אנו מופקדים על כך שקולה של כל אזרחית וקולו של כל אזרח יישמעו, ייספרו ויישמרו. מאחורי כל פתק הצבעה עומד אדם, בעל אמונה, השקפת עולם ותקווה לעתיד. אין קול חשוב יותר ואין קול חשוב פחות. הקול שווה לכל".

יו"ר ועדת הבחירות הדגיש כי העבודה צריכה להתנהל ברוח דברי הנביא: "הָאֱמֶת וְהַשָלוֹם אֱהָבּו". לדבריו, אמת משמעה "הקפדה ללא פשרות על טוהר הבחירות, על מקצועיות, על דיוק ועל הגינות", ושלום פירושו "יחס מכבד לכל אדם, ריסון, אחריות, והבטחת אמון הציבור במוסדות הדמוקרטיים".

סולברג הזהיר מפני אתגרים צפויים. "התקופה הקרובה תדרוש מכולנו מאמץ רב, עמידה בלחצים וערנות לניסיונות לפגוע בתקינותו של ההליך", אמר. "לנוכח אתגרים אלה, כוחנו יהיה בממלכתיות, בעצמאות שיקול הדעת, בעבודת הצוות, בשמירת אמונים לחוק ולציבור כולו".

בחלק המרכזי של האיגרת הבהיר סולברג את תפקידה של ועדת הבחירות. "כולנו מניחים על לוח ליבנו: איננו משרתים מחנה, מפלגה או עמדה; אנו משרתים את מדינת ישראל ואת כלל אזרחיה", הדגיש.

בסיום איגרתו חזר סולברג למסר המרכזי של תשעה באב. "תשעה באב מלמד אותנו מה עלול להיחרב כאשר המשותף נשכח. תקומת ישראל מלמדת אותנו מה ניתן לבנות כאשר עם מקבל על עצמו אחריות לגורלו", כתב.

"בעבודתנו אנו שותפים להמשך התקומה הזאת, לביסוס ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, מדינה חופשית ואיתנה, שבה מחלוקות מוכרעות בקלפי, וקשרי העם נשמרים גם ביום שלאחר ההכרעה", סיכם השופט סולברג.

האיגרת הסתיימה בדברי תודה לעובדי ועדת הבחירות: "תודה רבה לכל אחת ואחד מכם על המסירות, המקצועיות ותחושת השליחות. נעשה את מלאכתנו יחדיו, בנאמנות ובנחישות, ונשמור מכל משמר על קולם של אזרחי ישראל ועל אמונם בהליך הדמוקרטי".

האיגרת התפרסמה בעיתוי רגיש, כאשר נשיא המדינה יצחק הרצוג כינס לאחרונה פגישה דרמטית עם סולברג וראש השב"כ דוד זיני, שבה הוצהר על תמיכה מלאה בהבטחת תקינות הבחירות. בפגישה הזהיר הנשיא כי "גורמים מבחוץ ומבפנים מבקשים לחבל" בהליך הדמוקרטי.