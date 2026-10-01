יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט נעם סולברג, דחה היום (חמישי) שתי עתירות שהוגשו נגד סרטון תעמולת הבחירות של מפלגת הציונות הדתית. הסרטון, שהוצג באמצעות טכנולוגיית בינה מלאכותית, כלל דמויות של בכירי מערכת המשפט.

בהחלטתו קבע סולברג כי לא הוצגה עילה משפטית המצדיקה את פסילת הסרטון או את הסרתו. "באין עילה - יעמוד הסרטון לדין הבוחר, ולא לדיני הבחירות", כתב.

הסרטון פורסם לפני כשבועיים במסגרת השקת התוכנית של הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ' ושמחה רוטמן לשינוי מערכת המשפט. בו נראים נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית, השופטת דפנה ברק-ארז והיועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה כאילו משתתפים בהפגנה נגד סמוטריץ' ונגררים בכוח בידי שוטרים.

בעקבות פרסום הסרטון הוגשו שתי עתירות ליו"ר ועדת הבחירות. לשכת עורכי הדין טענה כי הסרטון מפר את האיסור על הפרעה למהלך התקין של הבחירות, בין היתר בשל האיום הנטען כלפי גורמים בכירים במערכת האכיפה. מפלגת ישר של גדי איזנקוט טענה כי השימוש בדמויותיהם של עובדי ציבור בכירים מפר את האיסור על שימוש בנכסי ציבור במסגרת תעמולת בחירות.

ביחס לטענה בדבר איום על בכירי מערכת המשפט, ציין סולברג כי ספק אם הבכירים שנכללו בסרטון חשים איום ממנו. עוד הבהיר כי לא הובהר שההוראה החוקית שעליה הסתמכו העותרים חלה בנסיבות המקרה.

גם הטענה לשימוש אסור בנכסי ציבור נדחתה. לפי החלטת סולברג, עצם השימוש בדמותו של עובד ציבור בכיר לצורך הבעת ביקורת עליו אינו הופך את השימוש בדמותו לשימוש אסור בנכס ציבורי במסגרת תעמולת בחירות.

עם זאת, בסיום ההחלטה התייחס סולברג גם להיבט האישי של הסרטון. "הצפייה בסרטון מושא העתירה - לא הייתה קלה עליי בהיבט האישי, בשל הדמויות שנכללו בו, וטעמו הרע ומר - ואין כאן מקום להאריך", כתב. "אולם, בעתירות שלפניי עליי לדון בהיבט המשפטי, ולא האישי".

יצוין כי השופט סולברג עצמו נמצא במוקד המערכה הפוליטית בשבועות האחרונים. בשבוע שעבר, במהלך הדיון בפסילת מועמדותו של סאמי אבו שחאדה, חרג סולברג ממנהג קודמיו ותמך בפסילה. "אחרוג ממנהג יושבי הראש לשמור על נטרליות", אמר אז. "לא מצאתי מענה שיכול להניח את הדעת ולכן למרות שזה נדיר אני מצביע בעד פסילת סמי אבו שחאדה".

בעקבות אותה החלטה, תקף אבו שחאדה את סולברג בריאיון לערוץ מצרי וכינה אותו "שופט מתנחל". "אנחנו לא מופתעים ממנו, מפני שהוא שופט מתנחל, הדעה שלו ימנית והוא תמך תמיד בבקשות הפסילה הקודמות", אמר אבו שחאדה.