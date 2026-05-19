המאבק על מבקר המדינה הבא: 'יש עתיד' פרסמו הודעה מפתיעה

המערכה על זהות מבקר המדינה הבא נכנסה לשלב מכריע, כאשר מפלגת יש עתיד החלה היום (שלישי) באיסוף חתימות רשמי לטובת מינויו של שופט בית המשפט העליון בדימוס, יוסף אלרון.

המהלך מגיע על רקע התפתחות דרמטית: חמישה חברי כנסת מהקואליציה הסירו את תמיכתם באלרון, מה שמסבך את סיכוייו להיבחר לתפקיד.

ח"כ מירב בן ארי, מרכזת האופוזיציה מסיעת "ביחד", מובילה את המהלך לקידום מועמדותו של אלרון. השופט בדימוס, שסיים לאחרונה כהונה בת שמונה שנים בבית המשפט העליון, נתפס בעיני האופוזיציה כמועמד מתאים לתפקיד המדינה הרגיש, שדורש עצמאות מוחלטת מהממשלה.

שני מועמדים מרכזיים מהקואליציה

מול מועמדות אלרון עומדים שני מועמדים מרכזיים הנתמכים על ידי גורמים בקואליציה. המועמד המועדף על ראש הממשלה נתניהו הוא עו"ד מיכאל ראבילו, פרקליטו הצמוד של רה"מ. ראבילו, שייצג את נתניהו בהליכים משפטיים רבים לאורך השנים, נתפס כמועמד שיכול לזכות בתמיכה רחבה בקואליציה.

מועמד נוסף שצובר תמיכה בקרב חברי כנסת מהקואליציה הוא פרופ' דניאל הרשקוביץ, נציב שירות המדינה לשעבר. הרשקוביץ, שסיים את תפקידו כנציב לפני מספר חודשים, מביא עמו ניסיון ניהולי רחב במערכת הממשלתית.

הליך הבחירה החשאי

יצוין כי בחירת מבקר המדינה מתבצעת בהצבעה חשאית של כל 120 חברי הכנסת, מה שמקשה על ראש הממשלה לשלוט באופן מלא על תוצאות ההצבעה. בניגוד למינויים אחרים שבהם הקואליציה יכולה להבטיח תוצאה מסוימת, במקרה זה חברי כנסת יכולים להצביע על פי שיקול דעתם האישי מבלי שמישהו יידע כיצד הצביעו.

מבקר המדינה הנוכחי, מתניהו אנגלמן, מסיים בקרוב את כהונתו בת שבע השנים. אנגלמן פרסם בחודשים האחרונים דוחות ביקורת חריפים על הכשלים שהובילו למחדל 7 באוקטובר, כולל ממצאים מזעזעים על מחסור במנות דם בבתי החולים בשעות הראשונות של הטבח.

המשמעות הפוליטית

המאבק על זהות מבקר המדינה הבא משקף את המתחים העמוקים במערכת הפוליטית. בעוד האופוזיציה מבקשת למנות דמות שתהיה עצמאית לחלוטין מהממשלה, הקואליציה מעדיפה מועמד שיהיה רגיש יותר לצרכיה. השאלה המרכזית היא האם הקואליציה תצליח להבטיח רוב בהצבעה החשאית, או שחברי כנסת יפתיעו ויתמכו במועמד האופוזיציה.

כזכור, בעבר נדונה האפשרות למנות את אלרון גם לתפקידים אחרים, כולל ראשות ועדת חקירה ממשלתית שתחקור את מחדלי המלחמה. אולם המערכת הפוליטית המורכבת והיחסים המתוחים בין הגורמים השונים הקשו על קידום מינויים כאלה.

ההצבעה על מבקר המדינה הבא צפויה להתקיים בשבועות הקרובים, והתוצאה תשפיע באופן משמעותי על מערכת הביקורת הממשלתית בשנים הבאות.