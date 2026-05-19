בית המשפט העליון קבע כי הוועדה המייעצת למינוי בכירים תידרש לדון מחדש במינויו של אלוף רומן גופמן לתפקיד ראש המוסד. החלטה זו מחזירה את הנושא לפתחם של חברי הוועדה, וזאת למרות חשיפת חלקי התצהיר הסודי אתמול אשר תמכו בעמדתו של גופמן. השופטים מתחו ביקורת על ההליך הקודם וציינו כי עבודת הוועדה "לקתה בחסר".

במסגרת הדיון המועבר לוועדה, יישמעו עדויותיהם של אורי אלמקייס, העומד במרכז פרשת ההפעלה, ושל תת-אלוף ג'. הצעד מגיע לאחר שרק אתמול פורסמו חלקים מתצהיר עליו טענה היועמשי"ת כי הוא "סודי ביותר", שהגיש תא"ל ג' במסגרת העתירה נגד המינוי, שבו הצהיר כי מאז שנת 2022 לא שוחח עם גופמן על פרשת ההפעלה ב"אף צורה ודרך" ואף הבהיר לו כי החקירה בעיצומה.

בתצהירו פירט תא"ל ג' את חילופי הדברים וציין כי "מפקד האוגדה ציין כי ירצה לבדוק את הנושא מול פקודיו על מנת להשיב באופן ודאי". עוד הצהיר תא"ל ג' כי מנע זאת ממנו וכתב כי "אולם בהמשך לחידוד בפתח השיחה וההנחיות שקיבלתי, הובהר לו שאין לעשות זו שכן החקירה בעיצומה והדבר עלול לפגוע בה". הקצין הבכיר אף הדגיש: "לא ביקשתי ולא יזמתי פנייה לאלוף גופמן באשר להמשך דרכי במוסד במישרין או בעקיפין".

רומן גופמן נבחר לתפקיד ראש המוסד הבא על ידי ראש הממשלה בנימין נתניהו, אך המינוי עוכב בעקבות טענותיו של אלמקייס כי הופעל בידיעת גופמן.

תא"ל ג', שמונה בעבר לבחון את הפרשה ותחקר את גופמן, הושאל למוסד לאחר 7 באוקטובר וצפוי לפרוש מצה"ל בקיץ הקרוב בעקבות קביעת הרמטכ"ל אייל זמיר כי הוא נושא באחריות פיקודית למחדל.