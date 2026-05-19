כיכר השבת
"לוקה בחסר"

למרות התצהיר הדרמטי: בג"ץ מורה על כינוס מחדש של הוועדה לדיון במינוי גופמן 

במה שנראה כהתפתחות דרמטית, בג"ץ הורה היום לוועדה למינוי בכירים בראשות השופט גרוניס לדון מחדש במינויו של רומן גופמן לראש המוסד | ההחלטה מתקבלת בעקבות עתירת היועמ"שית והשמאל נגד הממשלה, ולמרות המסמך שהוכיח לכאורה כי גופמן אמת דיבר (משפט) 

1תגובות
בג"ץ בעתירה נגד מינוי גופמן (צילום: יונתן סינדל / פלאש 90)

בית המשפט העליון קבע כי הוועדה המייעצת למינוי בכירים תידרש לדון מחדש במינויו של אלוף רומן גופמן לתפקיד ראש המוסד. החלטה זו מחזירה את הנושא לפתחם של חברי הוועדה, וזאת למרות חשיפת חלקי התצהיר הסודי אתמול אשר תמכו בעמדתו של גופמן. השופטים מתחו ביקורת על ההליך הקודם וציינו כי עבודת הוועדה "לקתה בחסר".

במסגרת הדיון המועבר לוועדה, יישמעו עדויותיהם של אורי אלמקייס, העומד במרכז פרשת ההפעלה, ושל תת-אלוף ג'. הצעד מגיע לאחר שרק אתמול פורסמו חלקים מתצהיר עליו טענה היועמשי"ת כי הוא "סודי ביותר", שהגיש תא"ל ג' במסגרת העתירה נגד המינוי, שבו הצהיר כי מאז שנת 2022 לא שוחח עם גופמן על פרשת ההפעלה ב"אף צורה ודרך" ואף הבהיר לו כי החקירה בעיצומה.

בתצהירו פירט תא"ל ג' את חילופי הדברים וציין כי "מפקד האוגדה ציין כי ירצה לבדוק את הנושא מול פקודיו על מנת להשיב באופן ודאי". עוד הצהיר תא"ל ג' כי מנע זאת ממנו וכתב כי "אולם בהמשך לחידוד בפתח השיחה וההנחיות שקיבלתי, הובהר לו שאין לעשות זו שכן החקירה בעיצומה והדבר עלול לפגוע בה". הקצין הבכיר אף הדגיש: "לא ביקשתי ולא יזמתי פנייה לאלוף גופמן באשר להמשך דרכי במוסד במישרין או בעקיפין".

רומן גופמן נבחר לתפקיד ראש המוסד הבא על ידי ראש הממשלה בנימין נתניהו, אך המינוי עוכב בעקבות טענותיו של אלמקייס כי הופעל בידיעת גופמן.

תא"ל ג', שמונה בעבר לבחון את הפרשה ותחקר את גופמן, הושאל למוסד לאחר 7 באוקטובר וצפוי לפרוש מצה"ל בקיץ הקרוב בעקבות קביעת הרמטכ"ל אייל זמיר כי הוא נושא באחריות פיקודית למחדל.

בג"ץהמוסדרומן גופמן

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (17%)

לא (83%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
הימין הטיפש חגג מוקדם מדאי חחחח
אלי

אולי גם יעניין אותך:

עוד בפוליטי מדיני:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר