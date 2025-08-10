השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, הביע הבוקר (ראשון) בראיון ל־103FM תמיכה מלאה בהחלטת הקבינט המדיני־ביטחוני לפעול לכיבוש העיר עזה ולפינוי כ־מיליון מתושביה. "אני בין אלה שהובילו להחלטה הזאת", אמר. "כבר כמה שבועות אנחנו מנסים לשכנע את נתניהו – וזה עובד".

בן גביר מתח ביקורת חריפה על בכירים בצה"ל שהביעו הסתייגות מהמהלך: "די עם התירוצים. אחד אומר שזה עולה מיליארדים, אחר אומר שזה ייקח הרבה זמן – תהיו כמו במשטרה. מקבלים הוראה ומבצעים, כך צריך לפעול גם הצבא".

כשנשאל האם איבד את האמון בראש הממשלה, השיב: "המעשים של נתניהו יוכיחו. אני לא חסיד נתניהו, אבל תנו לו קרדיט – הוא עשה הרבה דברים טובים באיראן ובצפון. עכשיו בואו ניתן לו קרדיט גם כאן".

השר הדגיש כי צה"ל מחויב להוראות הדרג המדיני: "אפשר להתווכח בחדר, לרמטכ"ל יש דעות – וזה בסדר, אבל בסוף אם הדרג המדיני מקבל החלטה, מתקדמים וצועדים".

לגבי המשך הדרך, אמר בן גביר: "מהלך עצים עכשיו – לכבוש את כל רצועת עזה, להתחיל לעודד הגירה. זה אמיתי ורציני, ואנחנו מתקרבים לשם. עכשיו זה תלוי בנתניהו שלא יעצור באמצע". על קריאתו של ח"כ צבי סוכות לבחירות, הוסיף: "כרגע אין צורך לפרוש אם הולכים עם ההחלטה עד הסוף. אם נתניהו יעצור או ילך לעסקאות מופקרות – זה כבר סיפור אחר".