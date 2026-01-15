נערכים ומתמגנים תהיה תקיפה בוודאות!!! המגיש יוסי עבדו מתכונן לפתיחת אש על איראן והשבוע במערכת החדשות הלא חשובות: לא בוכים על חלב שנשפך אבל מדוע מביאים אותו לאולפן? | יושב ראש האופוזיציה יאיר לפיד בתלונה ספציפית על ינון מגל | השביתה הצפויה של המגזר הערבי | וכמה מרוויחה חברת הכנסת טלי גוטליב? | צפו (החדשות הלא באמת חשובות)

יע יוסי עבדו כיכר השבת | 19:42