החדשות הלא באמת חשובות של השבוע בעוד פרק משעשע לפני המלחמה המי יודע כמה עם איראן. בינתיים נערכים ומתמגנים באולפן לכל צרה שלא תבוא.
והרי הכותרות
- נשיא ארצות הברית סונט בעיתונאים ומקניט אותם על שאלות מטופשות.
- מי הציע חלב מקולקל לעיתונאים אמריקאים?
- למה ינון מגל אומר כל הזמן את המנטרה 'אוי אוי אוי'?
- חברת הכנסת טלי גוטליב שחושפת את שכרה לעיני כל.
- מירב בן ארי מדברת על הקול שלה ומסבירה מדוע הוא מצליח להכעיס אחרים.
- גלעד קריב בריקודי עם- אבל עם מי?
- למה המרוקאים אוהבים במיוחד את ראש הממשלה בנימין נתניהו.
- ומה דעתם של הצופים על פתיחת מפלגה חדשה בראשותו של המגיש יוסי עבדו?
- מגיש: יוסי עבדו
- כתיבה: יוסי חיים מימון
- צילום: למי עזוז, אבי לודמיר
- עריכה: ידידיה כהן
