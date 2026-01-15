כיכר השבת
נערכים ומתמגנים

תהיה תקיפה בוודאות!!! המגיש יוסי עבדו מתכונן לפתיחת אש על איראן

והשבוע במערכת החדשות הלא חשובות: לא בוכים על חלב שנשפך אבל מדוע מביאים אותו לאולפן? | יושב ראש האופוזיציה יאיר לפיד בתלונה ספציפית על ינון מגל | השביתה הצפויה של המגזר הערבי | וכמה מרוויחה חברת הכנסת טלי גוטליב? | צפו (החדשות הלא באמת חשובות)

2תגובות
(צילום: סרטון מירב בן ארי באדיבות בית הפודיום, סרטון ינון מגל באדיבות ערוץ 14)

החדשות הלא באמת חשובות של השבוע בעוד פרק משעשע לפני המלחמה המי יודע כמה עם איראן. בינתיים נערכים ומתמגנים באולפן לכל צרה שלא תבוא.

והרי הכותרות

  • נשיא ארצות הברית סונט בעיתונאים ומקניט אותם על שאלות מטופשות.
  • מי הציע חלב מקולקל לעיתונאים אמריקאים?
  • למה ינון מגל אומר כל הזמן את המנטרה 'אוי אוי אוי'?
  • חברת הכנסת טלי גוטליב שחושפת את שכרה לעיני כל.
  • מירב בן ארי מדברת על הקול שלה ומסבירה מדוע הוא מצליח להכעיס אחרים.
  • גלעד קריב בריקודי עם- אבל עם מי?
  • למה המרוקאים אוהבים במיוחד את ראש הממשלה .
  • ומה דעתם של הצופים על פתיחת מפלגה חדשה בראשותו של המגיש יוסי עבדו?

מערכת 'החדשות הלא חשובות של השבוע' מזמינה אתכם לשלוח חומרים ישירות ליוסי וכך גם תוכלו לעקוב אחריו ב'סטטוס' - לחצו כאן

קרדיטים >>

  • מגיש: יוסי עבדו
  • כתיבה: יוסי חיים מימון
  • צילום: למי עזוז, אבי לודמיר
  • עריכה: ידידיה כהן

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (69%)

לא (31%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

2
יוסי אתה אלוףףף אין עליך בעולם
שוקי
1
יאללהה תפתח מפלגההה ואני אצביע לך!!
אמונה

אולי גם יעניין אותך:

עוד בהחדשות (הלא באמת חשובות) של השבוע:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר