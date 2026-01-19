כיכר השבת
נזק ללא החלפת שלטון

לא חשש ממחסור במיירטים | המסר של נתניהו לטראמפ: התקיפה לא הייתה מביאה להפלת משטר חמינאי

רגע לפני שהנשיא טראמפ הורה על תקיפה באיראן, המסר של ישראל לארה"ב היה כי התקיפה שתוכננה לא הייתה מביאה להפלת המשטר האיראני | בישראל לא חששו ממחסור במיירטים, כך גם לא מקריסת מערך ההגנה האווירי | בישראל סבורים שההחלטה של טראמפ לעצור את התקיפה הייתה החלטה נכונה (חדשות)

3תגובות
טראמפ ונתניהו בפלורידה (צילום: הבית הלבן)

נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, התכוון להורות בשבוע שעבר על תקיפה דרמטית נגד , כתגובה להרג אלפי המפגינים נגד המשטר.

אלא ששעות קודם להוראה הדרמטית, בכירים בישראל פעלו למנוע את התקיפה של ארה"ב נגד איראן. בין היתר, ראש הממשלה, , שוחח פעמיים עם .

בתקשורת בארה"ב נטען כי נתניהו דחק בנשיא טראמפ להימנע מהתקיפה בשל החשש ממחסור במיירטים וקריסת מערכת ההגנה האווירית של ישראל במקרה שאיראן תבחר לתקוף את ישראל.

אלא שהבוקר חושף העיתונאי יוסי יהושוע ב'ידיעות אחרונות' כי בישראל לא חששו ממחסור במיירטים, כך גם לא ממצב של קריסת מערכת ההגנה שעמדה באתגרים במהלך מבצע 'עם כלביא'.

על פי הדיווח, מה שהוביל את ישראל לשכנע את ארה"ב להימנע מהתקיפה הייתה ההבנה כי התקיפה שתוכננה אומנם תגרום לנזק צבאי כבד לאיראן אך לא תוביל להפלת המשטר. כשטראמפ חזר בו מהתקיפה, בירושלים סברו כי מדובר בהחלטה נכונה: "כזו שמנעה כניסה למערכה רחבה ללא אופק אסטרטגי ברור וללא תוצאה מדינית אפשרית בסופה".

כזכור, כפי שדווח אמש ב'כיכר השבת', בישראל מתקיימים בימים האחרונים דיונים ביטחוניים, כולל אמש, בפורום מצומצם של ראש הממשלה בנימין נתניהו יחד עם בכירים במערכת הביטחון. הדיון אמש התקיים בהשתתפות הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, ראש המוסד דדי ברנע, ראש השב"כ דוד זיני ובכירים נוספים במערכת הביטחון, כאשר על הפרק המצב באיראן והיערכות ישראל למלחמה אפשרית עם טהרן.

במקביל, בימים האחרונים מגביר הצבא האמריקני את קצב צבירת הכוחות במזרח התיכון, מהלך שצפוי להסתיים בתוך ימים בודדים ולהעניק לוושינגטון יכולת לבצע מהלך צבאי נרחב, אם תתקבל החלטה כזו.

בישראל מבינים כי ארה"ב מחפשת את העיתוי המתאים, והאופציה הצבאית עדיין מונחת על השולחן. בצה"ל ממשיכים לשמר רמת כוננות גבוהה מאוד, מתוך הנחה שכלל התרחישים האפשריים נבחנים. בצבא מעבים את מערך ההגנה האווירית ומשפרים את יכולות התקיפה.

בתוך כך, שלושה מטוסי "אדיר" (F-35i) חדשים נחתו בבסיס נבטים שבדרום הארץ. המטוסים, מתוצרת חברת לוקהיד מרטין, ייקלטו בטייסת "אריות הדרום" (טייסת 116) ובטייסת "נשר הזהב" (טייסת 140). על גבי המטוסים הוטבע סמל חיל האוויר. נחיתת המטוסים בארץ, והודעת דובר צה"ל על כך, מתרחשים על רקע המתיחות הביטחונית סביב תקיפה אפשרית של ארה"ב באיראן.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (84%)

לא (16%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
אז שוב ביבי פחדן? לא מובן למה הוא מונע תקיפה מה זה משנה יפיל משטר או לא? הם שונאי ישראל. כמה קולות קיבל ביבי על דיבורי אירן שנייים... וברגע האמת אמריקה מוכנה להפציץ הוא מונע זאת לכאורה ? ? הזיה. יאללה שילך הביתה לשתות קפה וסיגרים ויעזוב את העם בשקט
דוד
כי יש כלי נשק מסוכנים ובמקרה וזה יפול לדעאש המצב יהיה חמור מאוד מבחינתנו צריך קודם שיהיה אלטרנטיבה שלטונית אוהדת ישראל לא חכם סתם להיות כמו ערס בשוק בלי לחשוב על התוצאות של התקיפה
אביגדור
ובעזה לא חשב שצריך אסטרטגיה מי יהיה במקום חמאס רק באירן? גאון הביבי הזה. חמאס עדיין שולט בעזה עם הנשק. וארה"ב כופה את טורקיה שם... בגלל שביבי ממש איש שקול וחושב על היום שאחרי.... יאלללה כמה בולשיט אפשר לשתות????
רות

אולי גם יעניין אותך:

עוד בפוליטי מדיני:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר