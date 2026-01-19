נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, התכוון להורות בשבוע שעבר על תקיפה דרמטית נגד המשטר האיראני, כתגובה להרג אלפי המפגינים נגד המשטר.

אלא ששעות קודם להוראה הדרמטית, בכירים בישראל פעלו למנוע את התקיפה של ארה"ב נגד איראן. בין היתר, ראש הממשלה, בנימין נתניהו, שוחח פעמיים עם הנשיא טראמפ.

בתקשורת בארה"ב נטען כי נתניהו דחק בנשיא טראמפ להימנע מהתקיפה בשל החשש ממחסור במיירטים וקריסת מערכת ההגנה האווירית של ישראל במקרה שאיראן תבחר לתקוף את ישראל.

אלא שהבוקר חושף העיתונאי יוסי יהושוע ב'ידיעות אחרונות' כי בישראל לא חששו ממחסור במיירטים, כך גם לא ממצב של קריסת מערכת ההגנה שעמדה באתגרים במהלך מבצע 'עם כלביא'.

על פי הדיווח, מה שהוביל את ישראל לשכנע את ארה"ב להימנע מהתקיפה הייתה ההבנה כי התקיפה שתוכננה אומנם תגרום לנזק צבאי כבד לאיראן אך לא תוביל להפלת המשטר. כשטראמפ חזר בו מהתקיפה, בירושלים סברו כי מדובר בהחלטה נכונה: "כזו שמנעה כניסה למערכה רחבה ללא אופק אסטרטגי ברור וללא תוצאה מדינית אפשרית בסופה".

כזכור, כפי שדווח אמש ב'כיכר השבת', בישראל מתקיימים בימים האחרונים דיונים ביטחוניים, כולל אמש, בפורום מצומצם של ראש הממשלה בנימין נתניהו יחד עם בכירים במערכת הביטחון. הדיון אמש התקיים בהשתתפות הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, ראש המוסד דדי ברנע, ראש השב"כ דוד זיני ובכירים נוספים במערכת הביטחון, כאשר על הפרק המצב באיראן והיערכות ישראל למלחמה אפשרית עם טהרן.

במקביל, בימים האחרונים מגביר הצבא האמריקני את קצב צבירת הכוחות במזרח התיכון, מהלך שצפוי להסתיים בתוך ימים בודדים ולהעניק לוושינגטון יכולת לבצע מהלך צבאי נרחב, אם תתקבל החלטה כזו.

בישראל מבינים כי ארה"ב מחפשת את העיתוי המתאים, והאופציה הצבאית עדיין מונחת על השולחן. בצה"ל ממשיכים לשמר רמת כוננות גבוהה מאוד, מתוך הנחה שכלל התרחישים האפשריים נבחנים. בצבא מעבים את מערך ההגנה האווירית ומשפרים את יכולות התקיפה.

בתוך כך, שלושה מטוסי "אדיר" (F-35i) חדשים נחתו בבסיס נבטים שבדרום הארץ. המטוסים, מתוצרת חברת לוקהיד מרטין, ייקלטו בטייסת "אריות הדרום" (טייסת 116) ובטייסת "נשר הזהב" (טייסת 140). על גבי המטוסים הוטבע סמל חיל האוויר. נחיתת המטוסים בארץ, והודעת דובר צה"ל על כך, מתרחשים על רקע המתיחות הביטחונית סביב תקיפה אפשרית של ארה"ב באיראן.