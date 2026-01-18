מהומה התפתחה הבוקר (ראשון) במהלך ישיבת הממשלה, שהתכנסה כבכל שבוע, בין שר האוצר בצלאל סמוטריץ' ובין השר לשיתוף פעולה אזורי דודי אמסלם. בשלב מסוים ראש הממשלה נתניהו אף התערב במילים קשות.

לפי דיווח של העיתונאי מיכאל שמש, העימות התפתח במהלך ויכוח בנושא העברת חברת חל"י הממשלתית למשרד האוצר. אמסלם התנגד ואמר כי זה לא צריך להיות ככה.

שר האוצר סמוטריץ' הטיח באמסלם: "אתה חצוף״. לפי דיווח של עמית סגל, סמוטריץ גם אמר לאמסלם: "קמת הבוקר עצבני".

אמסלם לא נותר חייב והשיב לו: "אתה לא תקרא לי חוצפן. אתה חוצפן. הפקידים שלך (פקידי האוצר) לא נותנים לקדם שום דבר".

בשלב הזה נתניהו התרומם מכסאו, נעמד על רגליו וקרא לשרים: ״תפתחו שליטה עצמית, אם אתם רוצים להמשיך להראות כמה אתם לא מנהיגים - תעשו את זה בחוץ״.

כתב ישראל היום אילי זילברברג דיווח כי נתניהו אמר לשרים: "זה עבר כל גבול! אני לא מוכן ששני שרים ידברו ככה ויצרחו אחד על השני. צאו החוצה״.