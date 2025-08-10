החלטת נתניהו על הליכה לכיבוש העיר עזה, והלחימה ברצועה: מסקר מנדטים שפורסם הערב (ראשון) בכאן חדשות, עולה כי לו הבחירות היו מתקיימות היום, מפלגת הליכוד בראשות נתניהו תקבל - 26 מנדטים והיא המפלגה הגדולה ביותר.

במקום השני והשלישי: מפלגה בראשות רה"מ לשעבר נפתלי בנט, עם 22 מנדטים. ישראל ביתנו של אביגדור ליברמן עם 10 מנדטים.

ש"ס עם 9 מנדטים, מפלגתו של יאיר גולן עם 8 מנדטים. מפלגה בראשות איזנקוט ויהדות התורה על - 7 מנדטים כל אחת.

יש עתיד של יאיר לפיד מתרסקת ועומדת על-6 מנדטים, כנ"ל רע"ם בראשות מנסור עבאס, ומפלגתו של השר לביטחון לאומי - בן גביר.

מפלגת חד"ש – תע"ל על 5 מנדטים. גנץ וסמוטריץ (שלראשונה עובר את אחוז החסימה), על ארבע מנדטים. ובל"ד לא עוברת את אחוז החסימה.

בחלוקה לגושים: גוש נתניהו על 52 מנדטים. גוש של בנט-איזנקוט על 57 מנדטים.