כמה שווה גוש בנט -איזנקוט?

מי הפוליטיקאי שסופסוף עובר? הליכוד מזנקת וגנץ מתרסק | מפת מנדטים

מסקר מנדטים שהתפרסם הערב עולה, כי נתניהו ממשיך לעמוד בראשות המפלגה הגדולה ביותר, אחריו נפתלי בנט וליברמן | כמה שווים החרדים, ומה מצבו של סמוטריץ'? | הסקר המלא (פוליטי)

ספירת קולות. אילוסטרציה (צילום: Yonatan Sindel/Flash90)

החלטת נתניהו על הליכה לכיבוש העיר עזה, והלחימה ברצועה: מסקר מנדטים שפורסם הערב (ראשון) בכאן חדשות, עולה כי לו הבחירות היו מתקיימות היום, מפלגת הליכוד בראשות נתניהו תקבל - 26 מנדטים והיא המפלגה הגדולה ביותר.

במקום השני והשלישי: מפלגה בראשות רה"מ לשעבר , עם 22 מנדטים. ישראל ביתנו של אביגדור ליברמן עם 10 מנדטים.

ש"ס עם 9 מנדטים, מפלגתו של יאיר גולן עם 8 מנדטים. מפלגה בראשות איזנקוט ויהדות התורה על - 7 מנדטים כל אחת.

יש עתיד של יאיר לפיד מתרסקת ועומדת על-6 מנדטים, כנ"ל רע"ם בראשות מנסור עבאס, ומפלגתו של השר לביטחון לאומי - בן גביר.

מפלגת חד"ש – תע"ל על 5 מנדטים. גנץ וסמוטריץ (שלראשונה עובר את אחוז החסימה), על ארבע מנדטים. ובל"ד לא עוברת את אחוז החסימה.

בחלוקה לגושים: גוש נתניהו על 52 מנדטים. גוש של בנט-איזנקוט על 57 מנדטים. 

