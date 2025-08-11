לאחר החלטת הקבינט ללכת על כיבוש העיר עזה, וברקע הביקורת והאיום של השר בצלאל סמוטריץ' לפירוק הממשלה, ב'חדשות 12' פורסם הערב (ראשון) כי מקורבו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, השר רון דרמר, טען במהלך ישיבת הקבינט האחרונה כי לישראל אין זמן ללכת לעסקה חלקית.

לדבריהשר דרמר: "סיכוי גבוה מאוד שהמתווכות מביאות לנו עסקה חלקית שעליה ייפתח מו״מ ואני אומר שזה זמן שאין לנו, גם מבחינת טראמפ. הוא לא יכול לאפשר למלחמה להימשך כל כך הרבה זמן, והמשמעות היא שבהנחה שהמו"מ יימשך לאורך זמן, לא נוכל להרשות לעצמנו ללכת לעסקה חלקית".

דרמר סיים וטען כי "לא בטוח שבסוף שישים ימי ההפוגה יהיה לנו אשראי לחזור".

נתניהו הגיב לדבריו של דרמר ושאל: "אז אתה מתכוון שאם חמאס אומר עסקה חלקית נסרב?", דרמר השיב: "אם תהיה הצעה כזו, נראה".

במקביל, המשא ומתן לחתימה על עסקה המתגבשת - ממשיך להתקיים גם בימים אלו, לדברי גורמים המקורבים לארגון הטרור חמאס, מצרים המשמשת כמתווכחת, מפעילה בימים האחרונים לחצים כבירים על חמאס - לחצים שהגיעו ל"רמה חסרת תקדים".

גורם המעורה בפרטים טען כי "הלחצים המצריים הגיעו אף להאשמות מצד בכירים בדרג הביטחוני בקהיר לבכירי חמאס על כך שהם אלו האחראים להכשלת השיחות, ומעוניינים לשמור לעצמם את השלטון ברצועת עזה".

הערוץ הקטארי "אל-ערבי" דיווח הבוקר (שני) מפי מקורות כי "משלחת חמאס בראשות חליל אל-חיה יוצאת היום לקהיר כחלק מהמאמצים לחידוש המשא ומתן". במקביל, העיתון הקטארי "אל-ערבי אל-ג'דיד" דיווח כי חידוש ערוצי המו"מ נעשה בתיווך טורקי אחרי ביקור משלחת של הארגון בטורקיה בשבוע שעבר. שם נפגשו עם בכירים טורקים ודנו בסוגיית עזה והסכם הפסקת האש.

מקורות בסביבת חמאס ששוחחו עם ynet אמרו כי "משלחת התנועה צפויה לדון היום עם בכירי המודיעין המצרי באיומי ישראל לכבוש את העיר עזה ולבצע בה מבצע צבאי רחב". לפי הגורמים, הדיונים יעסקו גם "בהתפתחויות האחרונות בנוגע לחידוש מו"מ לעסקת חילופי שבויים, ובהשלכות פגישת השליח האמריקני סטיב וויטקוף עם ראש ממשלת קטאר באיביזה שבספרד לפני מספר ימים".