כחלק מהמאמצים לחידוש המשא ומתן: משלחת חמאס תצא היום לקהיר

הערוץ הקטארי "אל-ערבי" דיווח הבוקר (שני) מפי מקורות כי "משלחת חמאס בראשות חליל אל-חיה יוצאת היום לקהיר כחלק מהמאמצים לחידוש המשא ומתן". במקביל, העיתון הקטארי "אל-ערבי אל-ג'דיד" דיווח כי חידוש ערוצי המו"מ נעשה בתיווך טורקי אחרי ביקור משלחת של הארגון בטורקיה בשבוע שעבר. שם נפגשו עם בכירים טורקים ודנו בסוגיית עזה והסכם הפסקת האש.

מקורות בסביבת חמאס ששוחחו עם ynet אמרו כי "משלחת התנועה צפויה לדון היום עם בכירי המודיעין המצרי באיומי ישראל לכבוש את העיר עזה ולבצע בה מבצע צבאי רחב". לפי הגורמים, הדיונים יעסקו גם "בהתפתחויות האחרונות בנוגע לחידוש מו"מ לעסקת חילופי שבויים, ובהשלכות פגישת השליח האמריקני סטיב וויטקוף עם ראש ממשלת קטאר באיביזה שבספרד לפני מספר ימים".

בתוך כך, העיתון הלבנוני "אל-אחבאר", המזוהה עם חיזבאללה כתב כי מצרים קיבלה הבטחה מגורמים בלוב במהלך הניסיונות כי הרעיון של עקירת פלסטינים מעזה למדינה שם הם היו אמורים לקבל תעודת תושב, בטריפולי או בבנגאזי, לא "על הפרק" למרות שיש ערוצים פתוחים בין ממשלתו של עבד אלחמיד א-דבייבה בטריפולי והממשל האמריקני.

בדיווח בעיתון אלאח'באר, נכתב, כי בקהיר חוששים כי הלחצים האמריקניים, בתוספת תמריצים של תמיכה אמריקנית בהישארוץ של א-דבייבה בשלטון, יביאו לשינוי בעמדתו של א-דבייבה.

עוד נאמר כי הדבר הזה הוביל את מצרים להגביר את המגעים עם גורמים בעלי השפעה בחוגי השלטון בלוב ולהזהיר מההשלכות על כל החלטה מהסוג הזה.